Bernadette é uma mulher normal, com um marido normal e uma filha normal - mas Bernadette também é um génio da arquitetura que vê um dos seus melhores trabalhos ser transformado num parque de estacionamento. Bernadette aguenta - isso não a mata, claro, mas mói (e não é pouco). Bernadette, moída, vai fazendo a sua vida, mas de repente a sua vida já não lhe chega. E ela foge.Onde estás, Bernadette?, que chega esta semana às salas de cinema, chegou há muito aos escaparates das livrarias. O filme que foi realizado por Richard Linklater e protagonizado por Cate Blanchett nasceu de um livro de Maria Semple, bestseller do New York Times. A atriz adorou-o e soube que queria ser Bernadette."Não penso nos filmes ou nas personagens como educadores, mas acho que este filme fala sobre muitas coisas que as mulheres começam a discutir abertamente", disse recentemente em entrevista a um canal de televisão do Canadá. "As mulheres pensam muitas vezes: ‘Bem, não estou boa da cabeça. Estou a agir como se estivesse mas na realidade não estou.’ Acho que podemos falar mais abertamente sobre essas coisas."Sobre as razões para ser Bernadette, Cate Blanchett é direta: "A relação entre mãe e filha neste filme é muito importante e eu sou mãe de quatro. Depois, adoro a forma como a Maria Semple escreve, com um nível de honestidade e aquele olhar satírico sobre a maternidade, o casamento e a relação com a carreira enquanto mulher. Em cima disso, o Richard Linklater ia realizar o filme."No filme, Bernadette ruma à Antártida. Numa entrevista à AMC, Cate mata a charada: "Bom, eu adoro a escrita da Maria e queria trabalhar com o Richard, mas também queria muito ir à Antártida. Sim, tinha de ter este papel."