Shakespeare para todos e sem apoios no teatro do bairro

Já é quase tradição: depois de Noite de Reis, em janeiro de 2017, e de Sonho de uma Noite de Verão, em janeiro de 2018, o Teatro do bairro acolhe agora Muito Barulho por Nada

A equipa formada pelo tradutor Fernando Villas-Boas, o encenador Luís Moreira e a cenógrafa Maria Gonzaga, que em 2017 abriu o ano no Teatro do Bairro, em Lisboa, com Noite de Reis e, em 2018, abordou Sonho de Uma Noite de Verão, leva agora ao mesmo palco mais um clássico (dos mais ligeiros) de Shakespeare: Muito Barulho por Nada - em cena até 3 de fevereiro, de quarta a sábado às 21h30 e domingos às 17h, com bilhetes de €5 a €15.



Com Frederico Coutinho, João Vicente, Luís Lobão, Paula Neves e Paulo Duarte Ribeiro, entre outros, esta comédia começa com uma festa onde há promessas e juras de amor, que em paralelo com enganos e conspirações, conduzirão a um casamento sui generis, em que a noiva se fingirá morta até se provar a inocência do noivo, acusado de infidelidade.



Para Luís Moreira, encenador desta "grande produção", que considera serviço público, "sem qualquer apoio do Estado", o objetivo é "contar uma boa história, que se perceba, com personagens bem construídas, para o público se divertir" e acabar com a ideia de que Shakespeare é para eruditos: "É mentira e nós provamo-lo", afirma, garantindo que "é para todos".