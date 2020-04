Sete canções para celebrar o 25 de Abril

Para celebrar o 25 de Abril, lembramos algumas das canções que lutaram contra o regime instaurado - antes e depois da Revolução dos Cravos – mesmo que os temas cantados não sejam políticos.



A carregar o vídeo ...



Símbolo da canção de intervenção e protesto, José Afonso é um dos músicos portugueses mais conhecidos. Para este reconhecimento contribuíram discos clássicos como Cantares de Andarilho, Venham Mais Cinco, Cantigas do Maio ou Traz Outro Amigo Também e canções como Grândola Vila Morena, Os Vampiros ou Vejam Bem. Para celebrar os 43 anos do dia da Revolução dos Cravos escolhemos uma canção gravada em 1976 para o disco Com as Minhas Tamanquinhas, Os Índios da Meia-Praia.



A carregar o vídeo ...



Em 1971, Sérgio Godinho editou o seu primeiro registo, Os Sobreviventes. Gravado em França, o disco terminava com Maré Alta, onde o músico adianta que a "Liberdade está a passar por aqui". A liberdade que Godinho referia só chegaria a Portugal três anos depois, no dia 25 de Abril de 1974.

A carregar o vídeo ...



Chico Buarque não ficou alheio à Revolução dos Cravos e desejava o mesmo para o Brasil, ainda sob a ditadura de Getúlio Vargas. Mas rapidamente percebeu que a "semente" de Abril não tinham tido o crescimento que o mesmo desejava. Por isso gravou duas versões de Tanto Mar, uma a celebrar o 25 de Abril e uma segunda onde fala sobre a festa já "murcha", mas da qual ainda subsistiam sementes.

A carregar o vídeo ...



Fausto foi um dos músicos mais politicamente engajados no pós 25 de Abril. Nesta canção protesta contra um projecto de uma fábrica nuclear – "para alguns mortal" - planeada para Peniche, mas com um acompanhamento e uma melodia que podiam ter dado uma canção de amor.

A carregar o vídeo ...



É uma canção de protesto contemporânea que virou hino de uma geração. Os Deolinda estrearam a canção no Coliseu dos Recreios e rapidamente se difundiu pelo YouTube, chegando a milhares de pessoas que se identificaram com a letra marcadamente irónica de Que Parva que eu Sou.

A carregar o vídeo ...



Em 1978 o FMI aterrou na Portela para implementar um plano de resgate para Portugal. José Mário Branco, autor do álbum Mudam-se os Tempos, Mudam-se as Vontades e de uma adaptação para teatro de A Mãe de Máximo Gorky e fundador do Grupo de Acção Cultural, o G.A.C., era claramente contra este "internacionalismo monetário" e demonstrou-o numa das canções mais marcantes da sua discografia – e da música popular portuguesa do século XX.

A carregar o vídeo ...

Artigo originalmente publicado a 23 de abril de 2017.