São Miguel, Porto, Braga, Aveiro, Setúbal e Lisboa aguardavam por estes dias a chegada do brasileiro Sessa, que vinha apresentar Grandeza, o seu primeiro trabalho a solo, muito contaminado pela sonoridade típica da época do Tropicalismo, cuja edição física acaba de chegar a Portugal numa minidigressão nacional.Para já, só o concerto agendado para o Vodafone Paredes de Coura, em agosto, escapou às malhas do novo coronavírus, mas o músico de São Paulo, entusiasta de Capitão Fausto, Carlos Paredes e B Fachada, não quer deixar escapar a oportunidade de mostrar a sua música nos palcos portugueses, como nos revelou numa breve conversa telefónica: "Anima-me muito tocar noutro país lusófono, num lugar onde as pessoas me entendam. Isso deixa-me bastante curioso e animado."É um apelido que tenho desde criança, é como as pessoas me chamam. Foi uma escolha natural, mas eu gosto dessa sensação que você descreveu [risos].Comecei a ficar mais ligado quando tinha 11, 12 anos. Quando era mais novo passei por um período apaixonado pelo rock & roll, ouvia muito Ramones, The Stooges, MC 5. Mas eu sempre ouvi música brasileira, mesmo nessa época mais roqueira. Ouvia muitos discos tropicalistas, os Mutantes, a Gal [Costa]...Trabalhei na Tropicalia in Furs uns dois anos, em períodos espaçados, entre 2008 e 2011, e aprendi muita coisa lá. Foi lá que entrei em contacto com discos brasileiros que até hoje são importantes para mim, como o Sonhos e Memórias do Erasmo Carlos e os trabalhos de Arnaud Rodrigues. Passei muito tempo de volta dos discos, dos formatos, pensando nas músicas de abertura, nos lados B, nas capas. Foi um período que, de um jeito ou de outro, está no Grandeza.Eu acho que tem um pouco a ver com as sensações do disco. O disco passa por vários lugares, do amor, da amizade, dos laços humanos. Tem também um aspeto mais imaterial, da relação da música com o abstrato e com a espiritualidade. Ao mesmo tempo que tenta falar de um sentimento grande, o disco é também um pouco vazio, minimalista. Há uma tensão entre a grandeza e o sussurro, como se fosse preciso chegar perto para ouvir.Os ritmos passam por aí, por essas linguagens que são pilares na cultura, na expressão, na inteligência, na beleza que é a música popular brasileira. Enquanto há os tambores que ligam à terra, existem as vozes - a minha e a das meninas - que é uma coisa que se propaga pelo ar, é a mensagem. Eu acho que o disco lida um pouco com essa coisa dos elementos, com essa contradição da terra e do ar.A parte das letras atua numa outra dualidade, entre a água, uma coisa profunda, emotiva, e o fogo do desejo, dos assuntos do amor. Quando eu estou no estúdio a compor, não estou necessariamente a pensar nisso. Mas esses assuntos são fortes na nossa vida e obviamente que eles acabam por se organizar de algum jeito.Eu sei que sou suspeito para falar, mas o Brasil é um lugar em que se produz música de um nível altíssimo. É um ecossistema vivo. Os tempos mudam e hoje em dia existe uma geração muito forte de músicos que se relacionam com o passado. O meu disco tem muito a ver com Os Afro-Sambas, de Baden Powell, que admiro muito e é com certeza uma influência para mim. Mas eu não sou um músico tradicional, nem de um género - de samba ou de forró. Eu sou um compositor, um admirador, um aprendiz das tradições brasileiras. É como se eu tivesse entrado tanto em contacto com essas tradições, ouvido tanto, que eu precisava de botar as coisas para fora.Estamos a trabalhar para remarcar. Anima-me muito tocar noutro país lusófono, que é uma coisa que nunca fiz como músico. Graças a Deus tive a oportunidade de viajar bastante desde que o disco saiu e tocar fora do Brasil. Do mesmo jeito que eu gosto de música numa língua que não entendo, as pessoas têm-se sensibilizado bastante com o meu show. Isso é muito gratificante, mas estou muito animado e curioso para tocar num lugar onde as pessoas me entendam. Se Deus quiser, oxalá tudo vai passar e estaremos aí em breve.