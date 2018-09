Serralves promove a quarta edição d’ O Museu como Performance

Dança, música, narrativas faladas, performances visuais e sonoras. As propostas são várias e todas têm em comum a desconstrução do espaço e da matéria como elemento primeiro de uma acção que pretende desconcertar para gerar espanto e discussão. Uma reflexão que fala em diferentes idiomas e que, pelo quarto ano consecutivo, quer explorar as diferentes potencialidades arquitectónicas de Serralves na absorção e criação de arte contemporânea.

Cristina Grande, curadora desta iniciativa, fala de uma programação "híbrida e caleidoscópica", difícil de catalogar pela sua componente transdisciplinar. Juntando os departamentos de artes visuais e performativas, o Museu como Performance tem como principal objectivo combater a normatividade através de um olhar acutilante sobre assuntos relacionados com a identidade, a comunidade, a voz politizada ou o legado colonialista e esclavagista presente na sociedade moderna. "Aqui não se encontram respostas, mas levantam-se sobretudo questões e análises".

Composto por doze propostas nacionais e internacionais, o Museu como Performance apresenta nesta quarta edição duas peças encomendadas propositadamente para o evento. Vera Mota, com Curva Contínua e Xavier Paes com Berrante e Metal Locker Acoustic, irão explorar a potencialidade acústica de objectos do quotidiano, como folhas de papel de alumínio, varas de madeira e cacifos de metal, numa tensão sonora minimalista.

Também no campo acústico, o artista japonês ASUNA tocará em cem teclados de brincar para explorar a sobreposição de frequências e o efeito de ressonância na biblioteca de Serralves e Rui Penha, ao lado do percussionista João Dias, apresentará Auditorium, uma peça electro-acústica que tem como base materiais de cutelaria do IKEA e que incide sobre como a electrónica tem vindo a modificar a nossa percepção do tempo. Já Nina Santes, cruzará os campos do teatro, da música e das artes visuais para apresentar Self Made Man e Catarina Miranda, através da intercepção entre imagem, movimento, voz, cenografia e luz convoca o público a circular numa espécie de interacção ritualista onde o som é fundamental.

As questões de identidade de género vão ser exploradas sobretudo por Alex Baczynski-Jenkins que, em Up Swerve, terá uma série de patinadores em linha no hall do Museu a ler textos com vincado propósito queer. E sobre a significância actual da palavra queer, Fátima Al Qadiri, cantora e compositora senegalesa que cresceu no Kuwait e que tem vindo a desenvolver a sua estética na música electrónica e na criação de álbuns conceptuais, irá apresentar Shaneera no Auditório de Serralves, naquela que será a última performance desta edição. Nela, Al Qadiri propõe-se a reflectir sobre o universo queer no Médio Oriente e até que ponto existe uma tradução compreensível para o mundo ocidental desta realidade.

Sobre os preconceitos raciais e o passado colonialista, Annah Catherine Jones, conhecida artisticamente sob o pseudónimo Foxy Moron, trará a Serralves Owed to Suspension e Owed to White Noise. Caracterizadas pelasobreposição de sons antagónicos, acompanhados de cantares em Zulu, estas duas performances pretendem não só reflectir sobre os dolorosos legados da escravatura, como também aferir das possibilidades conceptuais do Afrofuturismo.

Finalmente o conceito de comunidade/comunidades estará patente nas performances de Fréderic Gies e de Nora Turato. Segundo Pedro Rocha, também responsável pela curadoria do evento, estas duas performances são exemplo de como "questões iminentemente políticas se escondem por trás de capas que aparentemente não têm nada de político." Falamos do projecto do francês Gies, que dançará numa instalação de luz que nos remete para um ambiente "tipo rave", e também da "fala torrencial" de Nora Turato que, numa cadência hip-hop, irá declamar textos retirados de publicações das redes sociais, um discurso aparentemente pessoal que põe no centro da discussão a comunidade em que a internet se tornou e da qual todos fazemos parte.





INFORMAÇÕES

Fundação de Serralves

Rua D. João de Castro, 210 - Porto

8 e 9 de Setembro de 2018

Preço – 1 dia: €10 | 2 dias: €15