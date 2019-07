Serralves celebra 30 anos espalhando obras pelos seus espaços

"Não é uma colecção de troféus, mas sim de projetos e ideias", começa por dizer Philippe Vergne, o atual diretor do Museu de Serralves. que não esconde o entusiasmo de ver ao vivo algumas obras que ainda só conhecia em papel.





Em apresentação à imprensa, com os curadores Marta Almeida, Isabel Braga e Ricardo Nicolau a seu lado, eles que "conhecem a Coleção muito bem e que cresceram com ela", Philippe destacou o "exercício de responsabilidade" que é o de conservar, mas também reinterpretar, o legado dos artistas numa exposição que, mais do que cair na nostalgia do passado, quer projetar o futuro da Coleção.

Assim, Viagem ao Princípio: Ida e Volta – 30 anos de Coleção de Serralves centra-se em obras que têm um significado e um lugar destacado na génese e na história do Museu de Arte Contemporânea. Escolhidas ou por terem integrado o grupo de obras reunidas com vista à constituição da Colecção e do Museu, ou por terem sido concebidas especialmente para Serralves – situação que Ricardo Nicolau destacou como "muito singular" – ou porque foram apresentadas pela primeira vez ali ou, por último, por terem ali integrado grandes exposições individuais, o conjunto de mais de 100 obras é apresentado ao longo do Museu, do Parque e da Casa, elemento central da história da instituição.



"O Vicente Todolí, primeiro diretor artístico [nomeado em 1996], conseguiu transformar as contingências de ainda não haver Museu em vantagens: tinha uma fantástica casa art déco que fascinava os artistas", comenta Ricardo Nicolau sobre os primeiros passos do projeto de tornar Serralves uma referência da arte contemporânea internacional.

É nessa mesma Casa, mandada construir pelo Conde de Vizela no início dos anos 30, que são apresentadas algumas obras no sítio original para onde foram concebidas, como o friso intervencionado por Nick Mauss, que em 2017 realizou aqui a sua primeira exposição individual em Portugal, Intricate Others. Também Pedro Barateiro, que em 2009 se inspirou na Fábrica Rio Vizela, uma das maiores fábricas têxteis da Europa do início do século XX e propriedade do Conde de Vizela, é retratado nesta exposição através da obra Cenário para a representação da peça "O Ego da Cómoda", uma farsa para três personagens, composta por uma cadeira trazida da fábrica, um vidro onde está gravada a sua planta e uma mesa de trabalho de onde sai um tubo de papel que evoca chaminés fabris.



Destaque também para Tango, de Albuquerque Mendes, uma peça que realça o caráter performativo da obra do artista português, e para [Recordação, sete, lustre], do americano Richard Tuttle, um lustre de plástico, alumínio e madeira integrado na exposição Memento de 2002 e que agora é recuperado para se apresentar na entrada da Casa.





No Museu há também dois trabalhos concebidos especialmente para espaços da "casa cor-de-rosa", agora trazidos para um novo contexto e linguagem expositiva. The Fence, de Miroslav Balka e Luc Tuymans, uma vedação que convoca os horrores da II Guerra Mundial, apresenta-se no mesmo espaço que Dias de escuro e de luz – II (jarro) e Dias de escuro e de luz – VIII (Dança) de Julião Sarmento, da tela A chuva de oiro e da colagem Novembro 3 de António Dacosta, ou de obras de Ângelo de Sousa e António Sena, artistas ligados ao projecto de Serralves desde o início.

Já Joana, um conjunto de candelabros feitos a partir de garrafas de vidro e presas a aros de bicicleta, da autoria de Ana Jotta, foi exibido pela primeira vez em 2005, na Casa, e agora apresenta-se no Museu fazendo a ligação entre duas alas: a primeira onde está The Fence e a segunda onde é criado um diálogo entre as pinturas de Joaquim Rodrigo, os desenhos e as esculturas de Alberto Carneiro as fotografias de Hamish Fulton. Os trabalhos destes artistas partilham da ideia central de viagem, abordando percursos que permitem repensar a relação da arte com a natureza.

Seguindo o trajeto pelo Museu, encontramos o trabalho mais recente a integrar a Coleção de Serralves. Drop, da holandesa Marijke van Warmerdam, é uma instalação sonora que simula a queda de uma bola de pingue-pongue pelas escadas que vão dar à ala dedicada à relação entre a arte e a luz, expressa pelas peças de Pedro Cabrita Reis, Charlotte Moth e Maria Nordman. Do artista português apresenta-se Cabinet d'Amateur, um grande painel colorido composto por placas de plexiglass — um material industrial iminentemente reflector; da britânica Charlotte Moth é exibido Study for a 16mm film, um filme realizado em 2011 durante uma residência artística no Porto, que mostra uma grande variedade de objetos obsoletos que reagem a diferentes iluminações induzidas pela artista; já de Maria Nordman é exposto um conjunto de estruturas desenhadas pela própria artista alemã, reveladoras dos trabalhos dos finais dos anos 1960, conjugando luz e desenho.





No mesmo piso é possível ver as fotografias de André Cepeda, resultantes de uma encomenda efectuada no âmbito da exposição Processo SAAL: Arquitectura e Participação 1974-76 – que foi apresentada no Museu de Arte Contemporânea de Serralves em 2014. Nessas imagens estão retratados os bairros de São Victor, da autoria de Álvaro Siza Vieira, e das Antas, de Pedro Ramalho. Ainda na fotografia encontramos Iberia de Augusto Alves da Silva, uma obra que consiste na projeção de 5.000 imagens tiradas pelo artista aquando da sua viagem por estradas não asfaltadas entre a costa mediterrânica e os montes da Cantrábia. A projeção é complementada por uma montagem sonora de 22 estações de rádio espanholas que acompanharam o artista lisboeta e o seu cão nessa viagem.

Outro núcleo fundamental desta mostra de mais de 80 artistas é a homenagem feita à Circa 1968, a "exposição manifesto" que marcou a inauguração do Museu em 1999. Aí foram apresentadas as directrizes fundamentais da programação de Serralves e cujas obras, em grande parte adquiridas, viriam a constituir o núcleo histórico da sua Coleção. Álvaro Lapa, Richard Serra, Dimitrije Mangelos, Christian Boltanski, Ângelo de Sousa, Julião Sarmento, Alberto Carneiro, Lothar Baumgarten ou Lourdes Castro são alguns dos nomes de Circa 1968 presentes em Viagem ao Princípio: Ida e Volta – 30 anos de Coleção de Serralves e que aqui formam um diálogo com jovens artistas, como Mariana Silva e Mathieu Kleyebe Abonnenc. Da primeira apresenta-se um projecto em que os visitantes podem visionar imagens de arquivo relativas a acções de rua do pós-25 de Abril; já Mathieu Abonnenc apresenta Ça va, ça va on continue, um filme em projeção dupla que retrata as heranças coloniais em Portugal.

No Parque, sobressaem obras concebidas especificamente para os locais onde são apresentadas, como Um Jardim Catóptrico, de Ângelo de Sousa, que consiste num conjunto de oito espelhos verticais instalados no Bosque das Faias, ou Double Exposure, de Dan Graham, um pavilhão de base triangular e duplo espelhado, integrado na primeira retrospetiva nacional da obra do artista norte-americano, inaugurada em 2001 no Museu de Serralves.

Até ao final da exposição estão agendadas duas visitas guiadas, uma a 21 de julho e outra a 22 de setembro (às 12h), mas brevemente serão anunciadas mais atividades paralelas que acompanham o calendário desta viagem pelo passado, presente e futuro de Serralves.

Viagem ao Princípio: Ida e Volta – 30 anos de Coleção de Serralves

De 11 de julho a 3 de novembro de 2019

Museu, Casa e Parque de Serralves, Porto

10h-19h (sáb., dom. e feriados fecha às 20h)

€18 (entrada grátis a menores de 12 anos, clientes BPI e Amigos de Serralves)