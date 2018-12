Série inspirada n'"A Amiga Genial" de Ferrante reafirma-se como êxito

Numa altura em que o anonimato de Elena Ferrante é a notícia literária do momento, publicamos na íntegra um artigo da SÁBADO de 16 de Fevereiro de 2016, quando saía em Portugal A História da Menina Perdida - último livro da tetralogia da Amiga Genial - e ainda não se sabia quem era a autora.

"Estamos entusiasmados com o eco que este conto épico teve junto do público e crítica, e queremos muito regressar a este universo e continuar a jornada das protagonistas Elena e Lila", disse Bloys. "O extraordinário sucesso que a série conseguiu é uma enorme fonte de orgulho para a Rai, e um momento vital na nossa história, que serve para assinalar a nossa vontade de apostar em co-produções internacionais, numa altura em que o talento italiano apenas aumenta", comentou Salini.Quem também celebrou foi Lorenzo Mieli, CEO da Wildside e produtor executivo da série, juntamente com Mario Gianni e Domenico Procacci, que vieram realçar "o gigantesco sentimento de orgulho", que lhes traz um sucesso internacional assente "na criatividade, visão, paixão e talento de um fantástico grupo de profissionais italianos".A primeira temporada da série, baseada no primeiro volume de uma tetralogia da autoria da escritora Elena Ferrante, é composta por oito episódios, todos dirigidos pelo cineasta Saverio Costanzo (A Solidão dos Números Primos, Corações Inquietos). A estreia nos EUA e Itália ocorreu no domingo, 18 de Novembro.Em Portugal, ainda não existem informações acerca de uma possível data de estreia. Os livros de Ferrante estão publicados no nosso país sob a chancela da editora Relógio D'Água.