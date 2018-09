Série da HBO d'A Amiga Genial só podia ser filmada em Itália, diz realizador

O realizador que transformou a "tetralogia napolitana" da escritora Elena Ferrante numa série televisiva da HBO afirmou que não era possível filmar as histórias em língua inglesa, ou adaptá-las de forma a que acontecessem nos Estados Unidos da América.Os dois primeiros episódios de A Amiga Genial, que é uma co-produção com o canal italiano RAI, foram mostrados no Festival de Cinema de Veneza e bem recebidos, indica a Reuters. "É impossível adaptar A Amiga Genial à televisão num outro país que não Itália porque a linguagem é crucial", defendeu Saverio Costanzo, que realizou os episódios sobre a história de duas raparigas que crescem em Nápoles na década de 50. "No início elas só falam dialecto e depois aprendem a falar bem italiano, por isso não há maneira de descrever a história no [estado norte-americano do] Ohio, a série não podia ser feita noutro país."O dialecto napolitano é difícil de entender até para alguns italianos; por isso, mesmo neste país os episódios serão legendados.O realizador Saverio Costanzo garante que ainda não conhece a verdadeira identidade de Elena Ferrante, escritora que se esconde atrás de um pseudónimo e que não revela quem é. "Eu respeito muito o facto de ela não se querer destacar porque isso torna a relação profissional que temos muito limpa", afirmou. Costanzo contactou com a escritora via email.O Festival de Veneza acontece entre 29 de Agosto e 8 de Setembro.