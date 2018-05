Será esta a época dourada do cinema de terror?

"A parte mais interessante do Foge nem sequer é o terror", diz João Monteiro, um dos directores do festival de cinema de terror Motelx. "A parte mais interessante é que ele repete uma tradição [de comentário racial] que vem do tempo de A Noite dos Mortos-Vivos (George Romero, 1968). O género de terror parece estar novamente a rejuvenescer - a mudar o discurso e a estética."



Em termos de receitas, 2017 foi o melhor ano de sempre do cinema de terror nos Estados Unidos. Para os mais de 600 milhões de euros de bilheteira contribuíram - e muito - a nova adaptação do clássico de Stephen King, It, e o regresso de M. Night Shyamalan, em Fragmentado. Já 2016 tinha sido, com 500 milhões de receitas, o melhor ano de sempre à data - em parte pelos sucessos algo inesperados de filmes independentes como A Bruxa, Lights Out - Terror na Escuridão, Águas Perigosas ou Nem Respires, a que se juntou a sequela de uma máquina de fazer dinheiro chamada The Conjuring.



São números que impressionam, sobretudo por aquilo que estes filmes têm em comum: abordagens inteligentes - mais vezes originais do que adaptações - a um género que passou demasiado tempo agarrado a clichés e sequelas que serviam apenas para mostrar mais do mesmo. Pense-se nas 11 sequelas de Sexta-Feira 13 (1980) ou nas oito de Pesadelo em Elm Street (1984).



"Nos anos 90 tivemos O Silêncio dos Inocentes, O Projecto Blair Witch e Gritos. Foram filmes importantes mas vieram numa má época para o terror em termos de negócio. Mais tarde, há dez anos, estávamos já na fase dos filmes de casas assombradas no estilo found footage [como Actividade Paranormal]. As últimas ideias originais vieram dos japoneses, que depois foram copiados ad nauseum...", conta João Monteiro, pegando num ponto que o seu colega Pedro Souto complementou sem o saber (a SÁBADO falou com cada um à vez): "De repente [agora] o terror voltou a dar dinheiro, mas acho que pode surgir um excesso de oferta e, com isso, propostas de qualidade inferior...".



A casa de terror de Jason Blum

O que mudou, afinal, para que o cinema de terror esteja em alta? Há um nome que é referido, quer por João Monteiro quer por Pedro Souto: o de Jason Blum, dono da Blumhouse Productions, a produtora especializada em filmes de terror de baixo orçamento - o custo médio de produção ronda os 2 milhões de euros. O modus operandi é bastante simples: dar criatividade a realizadores talentosos para fazerem filmes baratos com qualidade. Quando corre mal, o prejuízo é pequeno. Quando corre bem, como aconteceu com Foge (custou 3,7 milhões e facturou 210 milhões), é como acertar na lotaria, só que ao contrário - o normal é os seus filmes renderem 20, 30 ou 40 vezes o que custaram a fazer.



"A Blumhouse não só apostou na produção, evitando que as histórias se tornem demasiado conceptuais, abstractas ou de nicho, como construiu um modelo em que a distribuição é feita pelas grandes distribuidoras", diz Pedro Souto, para quem os filmes com ideias originais e criativas sempre existiram. "A diferença é que agora chegam ao grande público e vão aos festivais de Cannes, Sundance, Veneza...".



O terror assume muitas formas - a do incansável zombie com apetite por miolos, a do fantasma que assombra a casa para onde uma família acaba de se mudar, a do assassino atrás da adolescente que procura refúgio no andar de cima em vez de fugir para a rua. São os clichés de um género que já esteve "morto-vivo" mas que agora pulsa criatividade, com propostas originais a encontrarem o seu lugar em festivais de cinema independente e a facturarem no circuito comercial como blockbusters de super-heróis.Um Lugar Silencioso, que se estreou esta quinta-feira, 3, é o mais recente fenómeno. No filme protagonizado por John Krasinski - que também realiza - e Emily Blunt, o terror assume a forma de predadores extraterrestres velocíssimos (como um cruzamento dos insectos gigantes de Starship Troopers com os xenoformos de Alien) que invadiram o planeta e que têm uma particularidade: são cegos mas têm a audição tão apurada que o mínimo ruído, mesmo a centenas de metros, representa uma sentença de morte.Tendo custado 14 milhões de euros a produzir, Um Lugar Silencioso estreou nos Estados Unidos a 6 de Abril e logo no primeiro fim-de-semana amealhou 41 milhões. Demorou 10 dias a chegar aos 100 milhões e vai bem lançado para ultrapassar os 210 milhões de Foge, que em Março ganhou o Óscar de Melhor Argumento.