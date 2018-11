Searas de vento e raiva no cinema de Sérgio Tréfaut

Foi uma história clássica de vingança, de desigualidade e injustiça, do pequeno contra o poderoso, do pobre contra o rico. O caso ficou conhecido como A tragédia de Beja, como reportou a imprensa da altura. Em 1932, um trabalhador rural falsamente acusado pelo senhor da terra de roubo de cereais é levado para o posto de Beja juntamente com a mulher. Esta aparece morta na cela, enforcada. Na falta de provas, o camponês é libertado, mas entre a falta de trabalho e de comida cresce a revolta. Um dia, à hora de jantar, carrega a arma e as munições, vai direito à herdade e mata três da família senhorial. Regressa a sua casa e aguarda.



"Um desvairado, entrincheirando-se na sua habitação, sustenta um combate contra as forças que o cercavam e assassina um chefe de polícia", lia-se na legenda de uma foto no Diário de Notícias de 1933. O jornal fazia a reconstituição dos eventos que viriam a inspirar o romance que, por sua vez, Sérgio Tréfaut acaba de levar para o grande ecrã.



Daqui podia ter saído um western alentejano, não fosse o facto de Tréfaut não apreciar o género. "Embora tivesse filmado muito, resolvi mostrar o tiroteio de forma condensada", conta sobre o arranque do filme.



Numa obra intitulada Raiva e que lida com sentimentos de vingança, esperar-se-ia, talvez, um acumular de tensão e uma marcha lenta em direcção a um fim catártico, mas Tréfaut teve outras ideias. "Não quis oferecer ao espectador a possibilidade de catástrofe", conta - em vez disso, Raiva começa pelo tiroteio entre Palma, o camponês, e a GNR. "É a única diferença estrutural para o livro", frisa.



Tréfaut descobriu o romance quando preparava o documentário Alentejo, Alentejo, sobre a tradição do Cante. "Perguntei qual seria o livro mais importante para compreender o Alentejo e muitas pessoas indicaram este." Tréfaut conta que se apaixonou logo pela estrutura cinematográfica, pela personagem da avó (Isabel Ruth) e que de imediato escreveu a adaptação.



Isabel Ruth, Diogo Dória, Catarina Wallenstein, Leonor Silveira, Lia Gama e Rita Cabaço formam um elenco de luxo, mas o papel principal coube a um não actor, o carismático e cinematográfico Hugo Bentes, que Tréfaut filmara no seu documentário sobre o Cante Alentejano e que aqui teve concorrência de peso. "Num primeiro tempo pensei convidar - e tentei, houve vários diálogos - o Javier Bardem, mas é óbvio que não tinha um centavo para lhe pagar - mas quer o Bardem quer o seu agente gostaram do guião". Quanto a Bentes, "ele é da região, ele sente e encarna aquilo". "Além do mais", continua, "a ruralidade dessa personagem exigia uma verdade diferente".



Ninguém dará pela diferença. Motivo para perguntar se Raiva é protagonizado por um "não actor" ou se representa a estreia de um actor. "Não me compete a mim responder. Só posso dizer: A Star Is Born [Assim Nasce Uma Estrela]... Acho que o filme é muito ele, embora o elenco seja grande e uma das dificuldades fosse equilibrar diferentes níveis de interpretação - muitas vezes o silêncio era a resposta".

Os documentários de Sérgio Tréfaut (Lisboetas, Treblinka) são filmados a cores. Já na ficção, o realizador prefere os contrastes acinzentados do preto e branco. Foi assim em Viagem a Portugal (2011) e é assim em Raiva, a adaptação do romance neo-realista de Manuel da Fonseca, Seara de Vento, inspirado em eventos reais que chega às salas de cinema esta quarta-feira, 31 de Outubro."Eu amo o cinema a preto e branco, mas essa não é a única razão [para ter feito o filme assim]", começa por contar Sérgio Tréfaut à. "Quando cheguei a Portugal em Agosto de 1974, com 9 anos, a primeira imagem que tive foi de um País com carros, televisões e pessoas cinzentas. Pusemos a hipótese de fazer o filme a cores mas não funcionava, era falso, para mim não correspondia a qualquer realidade."Os anos 70 em que Tréfaut descobriu um Portugal monocromático não eram os anos 50 em que Manuel da Fonseca situara a acção do seu romance (publicado em 1958), mas também este período estava afastado dos anos 30 em que a história acontecera. "É algo que corresponde a uma situação-arquétipo de vingança, uma que aconteceu há 100 anos e que ciclicamente volta a acontecer."