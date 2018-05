Se a imprensa estrangeira mandasse quem ganhava o Festival da Eurovisão?

Se a sala de imprensa do Festival Eurovisão da Canção servir de termómetro da popularidade d' O Jardim nesta 63a edição do concurso, Cláudia Pascoal e Isaura não se sairão especialmente bem na votação final desta noite. Num press center em que cada última nota é celebrada como um golo, Portugal pode bem ter falhado um penálti com a sua actuação.









A culpa não será das representantes portuguesas no certame. Cláudia Pascoal, emocionada qb, fez o que lhe competia. O problema: como todos aqueles que passaram os últimos dias nas casas de apostas online (e deixaram O Jardim resvalar para o 24o lugar), também os jornalistas estrangeiros sabem que é quase impossível Cláudia Pascoal igualar o feito de Salvador Sobral, que venceu a Eurovisão em 2017, trazendo assim a organização do evento para Lisboa.Durante a actuação de Cláudia Pascoal, as perucas cor de rosa de uma comitiva em particular, a da rádio Voz de Alenquer, dançaram o que puderam para as objectivas mas no final as palmas foram quase praticamente auto-referenciais. É que a imprensa estrangeira tem outros favoritos e eles são conhecidos: as canções de Israel e Chipre são quem faz vibrar os mais de 750 jornalistas presentes no media center.