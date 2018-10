Scott Matthew: "Já não preciso de estar apaixonado para escrever canções"

Porquê Santarém?

Estive lá de "férias", durante uma pausa numa digressão com o Rodrigo Leão. Por norma passava essas folgas em Lisboa, mas na altura pensei: "Vou experimentar uma coisa nova." Fui para Santarém e apaixonei-me completamente. Pude descontrair, havia sol e consegui alguma paz e sossego.



Como se chama essa canção?

É, na verdade, uma faixa oculta no fim do CD, e chama-se apenas Santarém. É uma coisa um bocado retro, até porque não sei se alguém ainda ouve CDs, hoje em dia.



Gosta de editar os seus discos em CD?

Sim, mas não os compro. Só vinis. Nem tenho leitor de CDs.



Nem no carro?

Não conduzo... portanto não.



E por falar em música e Santarém: gosta de música portuguesa?

Nunca mergulhei intensamente na música portuguesa, mas quando era miúdo ouvia muito Madredeus, muito mesmo. Quando fui convidado para fazer a primeira canção com o Rodrigo, não sabia quem ele era e pedi uma ajuda do Google. Quando percebi, pensei: "Ó, meu Deus, é aquele tipo que ouvia no meu quarto quando era uma criança..." A canção O Pastor era uma das minhas preferidas. Tinha uma cassete de Madredeus que ouvia vezes e vezes sem conta.



Disse que se queria afastar das canções de amor românticas. Porquê?

Estava cansado delas. Tomei uma decisão pessoal e decidi que queria escrever sobre outras coisas além da minha dor pessoal. E, na verdade, tornou-se meio aborrecido fazer canções românticas. Depois de sete discos, acho que já não têm tanta força. Precisava de as mudar para ficar motivado para escrever. E agora sinto que sou uma pessoa diferente do que era há 10 anos, de quando fiz o meu primeiro disco.



Não consegue fazer canções românticas que não sejam sobre desgostos?

Consigo e até já escrevi, mas poucas vezes. Para o conseguir tinha de estar mesmo apaixonado e de momento não estou, por isso teria de ir buscar inspiração a relações antigas e não me apetecia.



Não sente falta de estar apaixonado?

Estranhamente, não sinto. E antes sentia. Isso é uma coisa que mudou em mim. Antes era uma necessidade que tinha, mas já não sinto tanto isso. Claro que estou aberto a apaixonar-me se encontrar a pessoa certa, mas não é uma necessidade para ser feliz ou escrever canções, de momento.



Gosta de estar sozinho?

Gosto mesmo muito de solidão, mas não total. Preciso de pessoas e sei que estar vivo passa muito pelas interacções que temos. Mas limitei as minhas interacções para aquelas que me fazem sentir bem. Quanto mais velho estou, menos social vou ficando.



Criar canções é um processo difícil?

Gosto de quando a canção fica terminada, mas o processo é um verdadeiro pica-miolos. Fico muito maníaco e tenho um sentimento constante de que aquilo não está bom o suficiente.



Ouve a sua música?

Quando ando a gravar, gravo e oiço, repetidamente. Depois volto a ouvir quando tenho de dar entrevistas, para voltar a entender o que queria escrever, mas de resto não gosto de pôr a minha música a tocar.



Então o que gosta de "pôr a tocar"?

Gosto de ouvir coisas muito diferentes das minhas canções, como os Sex Pistols ou jazz mais antigo.



A ideia é não ser influenciado?

Podemos dizer que sim. Aquilo que gosto de cantar e compor não é necessariamente o que gosto de ouvir.



Qual é a sua melhor canção?

Há uma no primeiro disco chamada In the End, que considero muito eficaz, mas não sei mesmo qual é a minha canção de que mais gosto. Se calhar a melhor ainda anda por aí à espera de ser escrita.





Casa da Música, Porto

31/10, 21h

€25



Convento S. Francisco, Coimbra,

1/11, 21h30

€12 a €18



Theatro Circo, Braga

2/11, 21h30

€20



Teatro Tivoli BBVA, Lisboa

4/11, 21h30

€20 a €25

Estreou-se em Portugal em 2012, no Frágil, em Lisboa, era então ainda pouco conhecido do público português. Já emprestava a voz a um tema de Rodrigo Leão, no disco A Montanha Mágica (2012), e tinha três discos a solo, mas com pouca expressão comercial. Porém, a colaboração com Leão, que Matthew ouvia desde a adolescência, a tocar nos Madredeus, abriu-lhe as portas das salas de espectáculo portuguesas.Regressa agora para dois concertos no âmbito do Misty Fest: o primeiro a 31 de Outubro, na Casa da Música, Porto, e o segundo a 4 de Novembro, no Teatro Tivoli BBVA, Lisboa. Entrevistámos Matthew na altura do lançamento do seu mais recente disco, Ode to Others, que motiva o regresso. Foi por onde a conversa começou.Neste disco canto e escrevo sobre pessoas e locais que são muito importantes para mim, que me tocaram o coração de alguma forma. O ponto de partida do disco foi escrever canções de amor que não fossem canções românticas. Quis dedicar canções a pessoas na minha vida e até a pessoas que não conheço mas que, mesmo assim, admiro. O meu pai, o meu melhor amigo, Nova Iorque, a Austrália... E há também uma canção para uma cidade chamada Santarém, aqui em Portugal.