Sarajevo – Uma viagem que começou há mais de 20 anos

Esta viagem começou na fronteira entre a Sérvia e a Bósnia, umas horas antes da chegada a Sarajevo. Não, esta viagem começou em 1990 e qualquer coisa, quando o meu pai regressou de uma missão nos Balcãs e contou-me dos franco-atiradores – de ambos os lados, sérvios e bósnios –, do cerco a Sarajevo, da destruição da ponte de Mostar, do ódio exacerbado entre pessoas que, meses antes, eram vizinhos, amigos ou até familiares e que, de forma absurda de um dia para o outro, passaram a matar-se mutuamente. Esta viagem, para mim, começou aí.





Durante anos, alimentei uma jornada de fantasia sustentada nos filmes de Kusturica, no documentário A última equipa Jugoslava, na surpresa que me causou a indignação, seguida de uma repreensão, do meu barbeiro sérvio, quando usei a expressão "sérvio-bósnio" (porque supostamente devia saber que "isso não existe") e na memória de Bosko Brkic e Admira Ismic, ele sérvio, cristão ortodoxo e ela Bósnia, muçulmana.Bosko e Admira ficariam para a história como o Romeu e Julieta de Sarajevo quando, em Maio de 1993, após uma breve trégua decretada pelo exército sérvio, decidiram atravessar juntos a ponte Vrbanja (de forma a passarem do lado bósnio da cidade para o lado sérvio): Bosko foi atingido na cabeça, por um franco-atirador, e teve morte imediata; Admira, também ferida mortalmente, arrastou-se até ao corpo de Bosko e ali ficou, a abraçá-lo, até morrer. Os corpos permaneceram na ponte durante dias e nenhuma das partes assumiu a responsabilidade pela morte do Romeu e da Julieta de Sarajevo. Pouco importava: Bosko e Admira tornaram-se num símbolo trágico de uma realidade absurdamente cruel.Amores impossíveis à parte, um par de décadas mais tarde, a ida a Sarajevo acabou por concretizar-se e o que me esperava – para o bem e para o mal – começou a tomar forma na fronteira entre a Sérvia e a Bósnia. Pareceu-me, naquele momento, que a viagem tinha começado, de facto, aí.A minha experiência prévia com guardas fronteiriços sérvios havia sido anos antes, na fronteira com a Roménia, e tinha tido como ponto alto uma extorsão de €100, o que me fez temer, à medida que me aproximava da fronteira com a Bósnia, pelos euros na minha carteira. Receio infundado: quando entraram no autocarro, os guardas sérvios ficaram tão impressionados com a minha proveniência que um deles, acenando o meu passaporte, gritava para o outro, com um sorriso de incredulidade: "Portugalija"! A partir daí – pensei – estava finalmente na Bósnia.Faz todo o sentido que Sarajevo tenha o epíteto de Jerusalém da Europa. Não só porque a poucos metros coexistem igrejas católicas, ortodoxas, mesquitas e sinagogas – e isso é, sem dúvida, um privilégio e um sinal de que, pelo menos em tempos, todos conseguiram ali coabitar e conviver – mas também porque fica a sensação de que a cidade e o seu entorno, no que à parte maioritariamente sérvia diz respeito, estão de costas voltadas (ainda que isso passe absolutamente despercebido no centro da cidade).A beleza do centro de Sarajevo é inquestionável e se somarmos a isso a carga dos eventos históricos que ali tiveram lugar, torna-se num destino obrigatório. Um dos aspectos mais interessantes e exóticos da cidade é o facto de contrariar a ideia generalizada de uma Europa uniformemente moldada pela tradição cristã. Ali o islão está presente e de forma notória, ainda que me tenham asseverado que nem sempre foi assim. De qualquer forma, não é por acaso que, à hora designada, os muezzin fazem, em megafones instalados nos minaretes das mesquitas, o chamamento para a oração. Como também não é por acaso a presença cada vez mais assídua e notória dos véus (em especial do hijab mas também do chador) nas ruas de Sarajevo.Impressiona o facto de a cidade viver de um turismo macabro: o turismo de guerra ou o turismo das atrocidades. Não faltam excursões para o bunker de Tito, a "tour judaica" ou a bizarra "tour da queda da Jugoslávia". Para quem ache quem esta singularidade de excursões não é suficiente, tem sempre o pacote "jantar com uma família Bósnia" que inclui, por exemplo, transporte, quatro pratos, bebida e diz o folheto publicitário que também se tem direito a "um monte de estórias". A pior parte é que Sarajevo, pela sua singularidade, dispensava bem este tipo de promoção. Mesmo no centro, a maioria das lojas dedicam-se a vender artefactos ligados à guerra, como a possibilidade de comprar-se uma bala e inscrever uma qualquer coisa, ou objectos orientados para os saudosistas da Jugoslávia.Recusei-me a alinhar nesse jogo e decidi percorrer a cidade, escolhendo os meus percursos e o que visitar, sem necessidade de guias ou excursões. A vista sobre Sarajevo, a partir de qualquer uma das colinas que a circundam contribui para a percepção de que é uma cidade tipo ninho, fechada sobre si própria mas, ao mesmo tempo, lugar de cruzamento e encontro de culturas. Percebe-se, também, como foi fácil para as tropas Bósnio-Sérvias fazerem um cerco a Sarajevo e, pior, ao observá-la dali, capacitamo-nos que, durante os anos da guerra, a possibilidade de fuga era manifestamente escassa.O centro da cidade, ou a parte velha (Bascarsija) como lhe chamam, é um dos mais singulares locais na europa. De repente, não fosse o elevado número de turistas, ficava a sensação de que estávamos num mercado árabe – bem composto, é certo. Saindo desse casco, as ruas continuam a impressionar pela sua beleza e riqueza arquitectónica, desembocando em avenidas, pedonais ou não, mais largas, de estilo assumidamente ocidental. A juntar as duas margens da cidade uma das mais emblemáticas pontes de Sarajevo: a ponte latina, erigida no séc. XVI, de arquitectura otomana, onde simbolicamente começou a Primeira Guerra Mundial, após o assassinato do Arquiduque Francisco Fernando, potencial herdeiro do trono austríaco, por Gravilo Princip, um jovem nacionalista Jugoslavo.Sarajevo é, também, uma pérola gastronómica. Mesmo que esta afirmação possa ferir a susceptibilidade de alguns amigos sérvios ou montenegrinos, o melhor Cevapi dos Balcãs é bósnio. Ainda que a generalidade dos restaurantes sirvam este prato tradicional, os dois melhores são, sem dúvida, o Zeljo e o Ferhatovic (curiosamente, ambos foram uma recomendação que trouxe comigo da Sérvia). No Ferhatovic não se incorra no erro de pedir uma cerveja para acompanhar a refeição: afinal de contas, estamos numa zona muçulmana. Para um pequeno-almoço tipicamente turco, o Konyali é o sítio por excelência e para apreciar um café ou uns sumos naturais o Miris Dunja é a solução óbvia. Tudo isto unanimemente reconhecido por sérvios e bósnios: no que às sugestões gastronómicas diz respeito, o acordo foi fácil.A surpresa da noite bósnia não está nos clubes ou discotecas (que abundam no centro da cidade). O melhor e mais extravagante sítio para se beber um copo e estar com amigos é o Zlatna Ribica, próximo da Chama Eterna. A entrada é majestosa e o interior é marcado por uma decoração e arranjos caóticos mas que parecem combinados em perfeita harmonia. A própria casa de banho constitui um ponto de interesse e o atendimento é feito em modo garçon francês, com uma elegância singular mas como uma simpatia que nos faz perceber que, afinal, o empregado jamais poderia ser francês.Fora do centro, a ida à cidade olímpica também se justifica: um conjunto de equipamentos e instalações que serviram para acolher os jogos olímpicos de inverno de 1984 e que actualmente se encontra sem manutenção e abandonada. Impressiona a pista de bobsleigh, hoje em dia um mural gigante para os graffiters da região. Para o último dia, ficaria a visita ao túnel de Sarajevo ou túnel da esperança. O túnel, construído em 1993, tem a particularidade de ter como ponto de entrada uma cave de uma casa particular cujo dono cedeu para que se pudesse construir uma ligação subterrânea entre a Sarajevo cercada e os territórios sob ocupação das forças bósnias. Durante a guerra, serviu para transportar ajuda humanitária, armas e permitir a fuga de bósnios de Sarajevo para regiões controladas pelo exército bósnio. Impressiona e é perceptível a solenidade do lugar. Ainda assim, a persistência numa visão maniqueísta do conflito e dos acontecimentos durante a guerra é algo que acaba, pelo menos numa perspectiva pessoal, por tornar a experiência em algo menos apreciável.Dias antes, quando atravessei a fronteira, pensei que a viagem tinha começado aí, até me aperceber que o que se convencionou chamar Bósnia-Herzegovina, como se fosse um estado nação uno e indivisível (com uma identidade comum e por aí adiante), no meu conceito de estado, é uma ficção. Andar pela República Srpska é como se nunca se tivesse atravessado a fronteira com a Sérvia. Aos poucos, senti que aquele percurso começava a tornar-se incómodo e ao olhar pela janela do autocarro reparei que aqui os cemitérios têm dimensões desproporcionadas para o tamanho das povoações onde se encontram. Na República Srpska abundam as cruzes brancas e na parte Bósnia, propriamente dita, são os cemitérios muçulmanos que tomam contam das encostas junto aos povoados. As campas são assustadoramente recentes e cada um dos lados parece estar ainda apostado em mostrar ao outro a ignomínia de um pretérito imperfeito. Foi nesse percurso até Sarajevo que me apercebi que, afinal, esta viagem tinha mesmo começado há mais de 20 anos, nas conversas com o meu pai. Essa sensação ficaria, no entanto, por aí e não se repetiria em Sarajevo: a genuinidade das marcas da guerra não se faz sentir lá, apenas memórias distorcidas. Mais do que nos outros países da ex-Jugoslávia, foi na Bósnia que me apercebi que o que Tito juntou, a religião encarrega-se, agora, novamente, de separar. Há ainda um conjunto variado de museus, bem como de monumentos religiosos cuja visita é tempo bem empregue.A possibilidade de recorrer ao alojamento local, com preços bastante razoáveis em locais relativamente centrais afigura-se como o modo mais simples e económico para uma estadia em Sarajevo. Para gostos mais clássicos, o Hotel Isa Begov Hamam ou o Hotel Central são escolhas seguras. O Pansion River é uma guest house original, situada na margem do rio, igualmente próximo do centro.