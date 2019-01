Sara Carinhas estreia Limbo na Voz do Operário

Limbo é, pois, um espetáculo "fragmentado e aberto", auto-referencial porque feito de memórias dos seus criadores e em que à noção "dos problemas dos refugiados, a viver num limbo, para lá de leis, papéis e passaportes, que não se vê no telejornal, se une um desfile de variedades, com danças, canções e citações de filmes (de documentários de guerra, crus, a As Asas do Desejo, All That Jazz ou A Escolha de Sofia), numa recriação de um cabaré dos anos 30, num bunker, enquanto o perigo continua lá fora, latente.

A génese do espetáculo está no interior de Sara Carinhas, a sua criadora. "Em 2015 fui à Grécia para conhecer melhor a vida dos refugiados e a experiência marcou-me imenso, mudou-me por dentro, e senti necessidade de levar o assunto à cena e tratá-lo seriamente, como um alerta que chama a atenção e impede de fingir que nada daquilo está a acontecer", conta àDe 2015 até hoje, ainda sem saber bem para onde Limbo ia mas já com título – "que abriu muitas portas, para lá das migrações, levando-nos para outros limbos, como o sonho, a mentira ou a música" –, Sara chamou ao projeto artistas de uma geração contígua à sua, para ter "um olhar idêntico para esta realidade e o futuro", mas de diferentes áreas e proveniências, "porque senão seriam só brancos de 20 e tal anos e escolas artísticas semelhantes, o que seria menos interessante".Assim, em vez de fazer como na sua anterior (e única) encenação, As Ondas, onde reuniu atores de que gostava, sem ligar a idades ou estilos, em Limbo juntou portugueses e estrangeiros dos 19 aos 36 anos com quem nunca tinha trabalhado, apesar de ter empatizado com eles há muito: António Bollaño, Carolina Amaral, Filomena Cautela, Marco Nanetti, Nádia Yracema e Pierre Ensergueix, que trazem pequenas histórias pessoais à Voz do Operário (na R. Voz do Operário, em Lisboa), espaço não convencional onde se apresenta de 15 a 22 de janeiro, diariamente às 21h (bilhetes a €12).