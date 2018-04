Salvador Sobral pede mais orçamento para a cultura

O músico Salvador Sobral apelou hoje a que se aumente a fatia do orçamento para a cultura, considerando o valor actual "um bocadinho vergonhoso", e que se baixe o IVA aplicado aos bilhetes dos espectáculos.Salvador Sobral deixou este apelo perante o ministro da Cultura, Luís Filipe Castro Mendes, e o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, numa cerimónia em que foi condecorado pelo chefe de Estado e recebeu um prémio da Associação da Imprensa Estrangeira em Portugal, em conjunto com a sua irmã, Luísa Sobral."Espero também que estes prémios, estas condecorações sejam um incentivo para aumentar um bocadinho a fatia no Orçamento do Estado, para orçamentos do Estado futuros na cultura, porque isto é um bocadinho vergonhoso. E também para baixar o IVA nos bilhetes dos espectáculos, voltar a baixar aos 6%", afirmou o cantor, no final desta cerimónia, realizada na Fundação Calouste Gulbenkian, em Lisboa.