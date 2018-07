Salvador Sobral: "Fui à televisão porque estava a vender poucos discos"

O músico vai iniciar uma digressão por Espanha e deu uma entrevista onde fala sobre o transplante, da sua música e de como odeia que lhe peçam para tirar selfies.



O cantor Salvador Sobral, que venceu a Eurovisão em 2017, enquanto representava Portugal, deu uma entrevista ao site espanhol 20 Minutos. Na entrevista fala sobre a fama, a recuperação depois do transplante de coração e ainda sobre a digressão por terras espanholas onde vai apresentar o disco Excuse Me.



Participante em diversos concursos de canto - Ídolos, Festival da Canção e Bravo Bravíssimo -, Salvador Sobral foi muito crítico relativamente a todos estes programas, confessando na entrevista: "Fui à televisão porque estava a vender poucos discos e pensei que se aparecesse na televisão nacional teria um pouco mais de impacto, embora não imaginasse que fosse assim tanto", confessou.



O músico considera ainda simples arranjar uma explicação para a sua vitória no certame. "As pessoas precisavam de algo assim, uma brisa de ar fresco, algo tranquilo, paz, sinceridade emocional", diz.



Salvador Sobral, que recebeu um transplante de coração depois de vencer a Eurovisão, diz que o processo não influenciou directamente nenhuma canção, mas que compôs um novo tema sobre sair do hospital, depois do transplante. "As pessoas acreditam que eu fui para o hospital e compus canções lindas sobre a minha experiência, mas não, não me deu para compor."



Saído do hospital, Sobral diz-se uma "pessoa com mais energia emocional, agradecida por todo o que lhe aconteceu e, em geral, mais feliz".



Para o fim, deixou uma confissão em jeito de pedido. Não gosta que o parem na rua para tirar selfies. "São um processo super-egocêntrico de quem me quer utilizar para receber likes." Sobral diz ainda que de tantas indiossincrazias que tem, é um "divo" diferente. "Sou o anti-divo."



O músico revela ainda que se não tivesse acabado como música serio tradutor. Ao fim de conta, sabe seis línguas e já cantou em pelo menos três idiomas diferentes, no seu disco de estreia, do qual já não gosta particularmente. Sobral diz que não se identifica com muitas das canções que fazem parte do alinhamento de Excuse Me e que prefere a versão ao vivo.



Durante a entrevista, o músico explicou ainda a inspiração para a letra da canção "Excuse Me", onde afirma: "Desculpa se eu não sou como os outros/ Sempre gostei de pensar que há algo mais lá fora". "Essa canção foi composta quando tinha uma namorada que trabalhava na Zara e eu perguntava-me sempre como era possível ela viver assim como era possível não querer ser artista ou algo mais na vida". Confessa que depois percebeu que a rapariga era feliz com as coisas simples. "A canção reflecte esse processo de pensar que sou diferente, especial e que só a arte é que vale a pena", explica.