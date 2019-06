E mais: "Este é o primeiro disco, mas não é o disco de um principiante", já que revela uma alma antiga e singular, de um fadista que acredita na sonoridade do trio clássico, na linguagem poética, nos grandes temas universais de todas as artes: o amor, a melancolia, a alegria, a morte, a esperança... Ou seja: canta a vida como ela é, usando palavras originais de letristas de luxo, como João Monge, Maria do Rosário Pedreira, José Luís Gordo e Aldina Duarte, com quem trabalha na casa de fados Sr. Vinho, de Maria da Fé.





Ficha técnica:

Voz - Francisco Salvação Barreto

Guitarra portuguesa - Pedro Amendoeira

Viola - Rogério Ferreira

Viola baixo - Francisco Gaspar

Técnico de som - Francisco Grilo

Técnico de luz - Paulo Mendes

Depois de esgotar o Jardim de Inverno do Teatro São Luiz no lançamento do seu primeiro disco –Horas da Vida – em novembro, Francisco Salvação Barreto apresenta agora o seu concerto no ciclo "Há Fado no Cais" no Centro Cultural de Belém, Lisboa, na sexta-feira, 7 de junho, às 21h. Será acompanhado por Pedro Amendoeira na guitarra portuguesa, Rogério Ferreira na viola e Francisco Gaspar na viola baixo.Camané, que assina a direção de voz no disco de Salvação Barreto, que é também arquiteto paisagista, apresenta-o assim: "O seu estilo, autêntico, impôs-se na sua maneira de cantar. Durante anos, amadureceu nas casas de fado e no contacto com outros fadistas. Foi esta a sua escola."