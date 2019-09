Celebra-se a 26 de setembro o 50.º aniversário do disco com aquela que é a capa mais conhecida da história da música popular ocidental (talvez a par da de Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band). Abbey Road estava destinado a ser o último disco dos Beatles (foi ainda lançado Let it Be) e o disco que marcava o fim do quarteto de Liverpool (a penúltima canção chama-se mesmo "The End"). Como celebração, a Sony vai lançar uma edição especial de aniversário a 27 de setembro.A edição que chega às lojas na próxima semana conta com novas misturas em stereo, 5.1 surround e Dolby Atmos, bem como com maquetes e gravações inéditas.As remisturas ficaram a cargo do Giles Martin e pelo engenheiro de mistura Sam Okell"As gravações dos Beatles passaram por muitas reviravoltas. Aqui estávamos nós - ainda a imaginar a magia de tudo isto", recorda Paul McCartney no prefácio que escreveu para as reedições de aniversário de Abbey Road."A magia vem das mãos a tocarem os instrumentos, da mistura das vozes dos Beatles, da beleza dos arranjos", explica Giles Martin na sua introdução a esta nova edição. "O nosso objetivo foi simplesmente o de garantir de que tudo soa tão fresco e tem um impacto tão grande quanto no dia em que foi gravado."Tal como aconteceu com as reedições de Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, em 2017, e de The Bealtes/White Album, em 2018, haverá diferentes versões disponíveis no mercado.A edição "Deluxe" tem, para além da nova mistura em stereo, um segundo CD com maquetas e outras versões das 17 canções do disco, bem como um livreto de 40 páginas. Pode também ser adquirida a mistura em formato LP.A edição "super deluxe" contém 40 temas divididos por três CDs e ainda um disco Blu-ray. Esta caixa traz um livro de capa dura de 100 páginas com prefácio de Paul McCartney, uma introdução de Giles Martin, capítulos escritos pelo historiador dos Beatles, Kevin Howlett, sobre os meses que antecederam as gravações de Abbey Road, detalhes sobre cada tema, notas das sessões de gravação, e ainda um ensaio do jornalista David Hepworth sobre a influência do álbum nos últimos 50 anos, refere a Sony em comunicado. O livro é ainda ilustrado com fotografias raras e inéditas, bem como manuscritos, rascunhos e uma partitura de George Martin.