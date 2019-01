“Sai de Baixo” vai chegar às salas de cinema e já há trailer

Caco, Magda e o "canguru perneta" estão de volta. A popular série de televisão brasileira Sai de Baixo, que estreou no Brasil em 1996 e foi transmitida pela SIC durante os anos 90 e o inicio da década de 2000, vai chegar às salas de cinema. O primeiro trailer foi revelado na segunda-feira.

Anunciada em 2018, a produção de Sai de Baixo – O Filme estreia no Brasil a 21 de fevereiro. Miguel Falabella (Caco), Tom Cavalcante (Ribamar), Marisa Orth (Magda), Luis Gustavo (Vavá) e Aracy Balabaniane (Cassandra) regressam para interpretar as famosas personagens. Junta-se ao elenco Cacau Protásio para o papel de Cibalena, uma manicure casada com Ribamar.

A história centra-se no regresso de Caco ao Largo de Arouche após ter estado na prisão. A família está falida e, depois de serem despejados do apartamento, vai viver para casa do porteiro Ribamar.

Não há ainda data de estreia prevista em Portugal.