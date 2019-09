O Sabotage, uma das mais reconhecíveis discotecas e salas de concertos de rock de Lisboa, pode estar em vias de fechar portas. Num comunicado emitido hoje, a organização confirmou a notícia avançada pelo Público, afirmando que a casa está com "o futuro incerto", havendo a "forte possibilidade de fechar as portas no Cais do Sodré nos próximos meses".A nota, publicada na página de Facebook da discoteca, revela ainda que em causa está a decisão do proprietário, que desde 2012 arrenda o espaço ao Sabotage, de lhe dar "justificadamente um uso mais rentável – o de Residências Turísticas – tornando incompatível a coexistência das duas atividades".Apesar de ainda não haver data certa para o fecho do nº16 da Rua de São Paulo, o Sabotage diz que é uma questão "do tempo que o proprietário precisará para obter as devidas licenças e iniciar a obra", ainda que seja "do [seu] total interesse a permanência no imóvel" que estava em ruínas na altura do arrendamento, sendo recuperado pelo próprio Sabotage por meio de "avultadas obras".A casa diz também que já pediu o auxílio da Câmara Muncipal de Lisboa e da Junta de Freguesia para o seu realojamento, e apela a "jornalistas, músicos, editores, agentes, clientes, amigos do Sabotage e a todos os que nos lerem" para o envio de sugestões de novas moradias, através de sabotage@sabotage.pt ou do Facebook do espaço. Leia aqui o comunicado completo.