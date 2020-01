Roteiro para uns dias em Madrid

Descobri Madrid há 40 anos, induzido pela movida de Tierno Galván, o alcaide que fez da capital de Espanha a cidade mais frenética da Europa. Toda a gente ia a Londres fazer compras, ver teatro e museus, mas quem queria "desbocar-se" tinha de ir a Madrid, que naquela época foi uma espécie de Nova Iorque a preço de peseta.Tenho voltado. Muito mudou, mas a joie de vivre dos madrilenos continua imbatível, os cafés icónicos ainda lá estão, a oferta gastronómica alinhou pelos padrões europeus mais exigentes, o Prado continua a ser excelentíssimo e, mesmo ao lado, só o mítico Ritz se mantém encerrado há dois anos, alvo de obras de renovação decididas pelo grupo Mandarin Oriental.Por 120 milhões de euros, os novos proprietários garantem devolver à cidade, talvez este ano, o hotel que o Rei Alfonso XIII mandou construir pouco depois de se casar com Victoria de Battenberg.O Ritz fica no topo do Triângulo de Arte, constituído pelos museus do Prado, o Thyssen-Bornemisza e o Reina Sofía. Com mais de 200 anos, o Prado é o equivalente espanhol do Louvre. Goya e Velázquez estão extensamente representados. A sala de Las Meninas (Velázquez) está em permanente engarrafamento.O acervo de pintura europeia inclui Rafael, Bosch, Caravaggio, Rubens, Botticelli, Ticiano, Van Dyck e outros, como o notável Lawrence Alma-Tadema, de quem não tinha ouvido falar antes. O que saiu do Prado foi Guernica, obra que Picasso pintou em 1937, após o bombardeamento da cidade basca. Em 1992 foi transferido para o Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía.Ao contrário do Prado, mandado construir para albergar as coleções reais, o Reina Sofía ocupa as instalações de um antigo hospital, aumentado em 2005 pelo edifício Nouvel.Focado em arte moderna, permite um amplo tour d’horizon do séc. XX aos nossos dias. Picasso, Dalí, Calder, Lichtenstein, Picabia, Warhol, Klee, Miró, Pollock, Barceló e muitos outros, incluindo fotógrafos como Cindy Sherman e Man Ray, fazem do Reina Sofía procurado.A meio caminho entre o Prado e o Reina Sofía fica o Thyssen-Bornemisza. As vicissitudes da II Guerra Mundial fizeram com que as obras circulassem entre a Alemanha, a Hungria, a Holanda e a Suíça.Foi Carmen Cervera, casada com o barão Hans Heinrich von Thyssen-Bornemisza, que convenceu Felipe González, presidente do Governo, a negociar a ida das obras para Espanha. Assim, em 1992, o Palácio de Villahermosa tornou-se um museu de referência, visitado em 2019 por mais de um milhão de pessoas.Há de tudo, do Renascimento a Balthus, passando por Willem de Kooning, Natalia Goncharova, Arshile Gorky, Frank Stella, Georgia O’Keeffe, Egon Schiele, etc., sem esquecer os flamengos, os impressionistas e os cubistas.Mais recente, ocupando as instalações de uma antiga central elétrica reconvertida em centro cultural, o CaixaForum Madrid destaca-se pelo jardim vertical de Patrick Blanc. Inaugurado em 2008, exibe exposições temporárias, muitas delas em parceria com o British Museum, de Londres.Denominador comum às quatro moradas, o Paseo del Prado, imponente avenida que ultrapassada a Praça de Cibeles, entronca com o Paseo de Recoletos e o Paseo de la Castellana.Em 2002, o arquiteto português Álvaro Siza Vieira ganhou o concurso internacional para a sua "requalificação", mas o violento clamor público (um movimento cívico liderado por Carmen Cervera) gerado pelo previsto abate de árvores, congelou o projeto sine die. Ainda bem.Na Praça de Cibeles o que mais impressiona é o palácio, um dos mais monumentais da cidade, construído em pedra branca. Foi sede dos correios durante 90 anos, albergando hoje os serviços culturais do município. Dispõe de uma área de exposições temporárias denominada CentroCentro.A dois passos, encontramos a Praça da Independência, dominada pela Puerta de Alcalá, monumento neoclássico que Sabatini desenhou em 1768 por encomenda de Carlos III.Após uma pausa no Cappuccino Grand Café, a Puerta de Alcalá é o ponto de partida ideal para descobrir o privilegiado bairro de Salamanca, epicentro do comércio de luxo, concentrado nas calles Serrano, Claudio Coello, Ayala, Ortega y Gasset, Hemorsilla, Lagasca, Ramón de la Cruz e Goya, esta última com ofertas mais "populares".A larga maioria dos melhores hotéis, bem como alguns dos restaurantes mais exclusivos, também se encontram no bairro de Salamanca. O mesmo se diga do Museu Arqueológico, na elegante calle Serrano.A título de exemplo refira-se a Calle de Jorge Juan, com mais de duas dúzias de restaurantes. Pela qualidade, mas também pela atmosfera glossy, destaco cinco: o Quintin, o Paraguas, La Máquina, o Graciano e La Bien Aparecida.Não estamos a falar de restaurantes de estrelas Michelin. Esses estão espalhados um pouco por toda a cidade, como o magnífico Club Allard, em tempos um clube privado da monarquia e da alta-finança, o glamoroso Coque ou o incontornável Cebo, do chef Aurelio Morales.Localizado no rés do chão do Hotel Urban, decorado por Philippe Starck, o Cebo fica muito próximo das Cortes. No outro extremo do paladar, os amantes de tapas podem optar pela tradição ou pela "desconstrução"… No primeiro caso, a Casa Del Abuelo (Calle Goya) é perfeita. No segundo, convém conhecer o Juana La Loca, na Plaza de Puerta de Moros.Na bifurcação da Calle Alcalá com a Gran Vía, o Círculo de Bellas Artes é ponto de passagem obrigatório. Fundado em 1880, o Círculo tem quatro salas para exposições, auditório para concertos e teatro, cinema, centro de documentação e uma das melhores livrarias da cidade. No piso térreo encontra-se o café-restaurante La Pecera, art déco, onde é possível almoçar a preço módico.É importante conhecer o Café Gijón, no Paseo de Recoletos. Aberto desde 1888. As suas tertúlias fazem parte da história da cidade. No Gijón encontramos velhos intelectuais antifranquistas, poetas, turistas cultos, monárquicos, yuppies da era digital e galeristas. Não tem filas à porta, como os cafés de Viena, mas, sem reserva, é impossível arranjar mesa no interior.Há 30 anos, ainda a Gran Vía era o coração de Madrid, com comércio, teatros, cinemas, cafés, bares, restaurantes, casas de diversão noturna, hotéis, galerias, edifícios magníficos. Não havia como ignorar o eixo que liga o bairro de Salamanca com o de Argüelles.Nada disso desapareceu, as obras modernistas continuam a ser um íman fortíssimo para quem gosta de arquitetura, mas o downsizing é evidente, em especial no comércio e na hotelaria.Sirva de exemplo o Bar Chicote, que nos anos 70 era um dos 10 melhores do mundo, ponto de encontro de celebridades planetárias, e é hoje um antro incaracterístico para turistas que tornam a circulação da Gran Vía um inferno. Contudo, a comunidade LGBT ainda a utiliza como ponto de passagem para Chueca, o gueto gay do bairro Justicia que tem inspirado livros, filmes e muita lenda urbana.Outro grande atrativo é a Plaza Mayor.Mantém as nove entradas em arco, sendo a Casa de la Panadería o ponto de maior interesse. O progresso transformou a praça num conglomerado de restaurantes, esplanadas e lojas. A 200 metros fica outra praça famosa, a Puerta del Sol, centro de manifestações políticas e de festejos do réveillon. Quem quiser ver a estátua do Urso e do Medronheiro, símbolos de Madrid, tem de lá ir.Na Carrera San Jerónimo, que parte da Puerta del Sol, fica o Lhardy, loja gourmet com restaurante no primeiro andar. O estabelecimento tem quase 200 anos, e ainda me lembro do tempo em que, ao domingo, antes do almoço, toda a gente lá ia comer (aliás beber, pois era servido em almoçadeiras) consommé. Hoje, os turistas fazem filas homéricas à porta da loja.No centro histórico merecem visita o Mosteiro das Descalças Reais (com obras esplêndidas de Zurbarán, Murillo e Ribera), o Museu Cerralbo, que acolhe a coleção particular do marquês do mesmo nome (notável sobretudo pelas peças de arqueologia), bem como o Teatro Real, ou seja, a Ópera.E na Calle de los Cuchilleros, o Botín, que hoje se chama Sobrino de Botín. Estamos a falar do restaurante mais antigo do mundo, aberto desde 1725. Em quatro pisos, um labirinto de salas, algumas com uma única mesa, serve comida tradicional, valendo sobretudo pela experiência.Como escrevi um dia, é mais fácil viver nestas cidades que conservam os seus cafés, a sua vegetação e a sua loucura.