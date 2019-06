Rosalia com o NOS Primavera Sound aos seus pés

Quem duvidada por um segundo da legitimidade de Rosalía como cabeça de cartaz deu a mão à palmatória depois desta passagem pelo Porto. Sim, havia cépticos, mesmo depois do estrondoso El Mal Querer que encimou listas de melhores de 2018 mundo fora. Havia, mas depois veio Pienso En Tu Mirá, ela escudada por El Guincho, co-produtor e compositor, pelas backing vocals e bailarinas que tanto se expandiam como retraiam, tudo para engrandecer o espectáculo e a presença da espanhola de 25 anos, atitude urbana, alma gitana. Catalina, viagem a Los Angeles (2017), arrepiou num a cappella a lembrar as raízes, tão sussurrante quanto agressivo, flamenco que corre inflamado no sangue. Que No Salga la Luna prosseguiu no mesmo tom, ponte para a fusão com a pop, a electrónica, o hip-hop Di Mi Nombre, o reggeaton Con Altura (J Balvin não apareceu, mas o coro fez a vez do colombiano), ou a melancólica Barefoot in the Park, melodia que partilha com James Blake, igualmente íntimo na sua interpretação da noite anterior. Malamente veio na recta final, com o público a prostrar-se aos pés de Rosalía, soberana numa actuação imaculada. "Porto, estou muito agradecida por estar aqui, de coração". Ora essa, nós é que agradecemos.

Mas o dia começou bem antes, boicotando a rigidez de horários apontados na agenda. Quis o festival abrir as portas com a prata da casa, ou seja, com os Shellac a montaram um concerto a poucos metros do pórtico, cenário improvisado de ágora grega com o público em semi-círculo a levar com aquela banhada de rock na venta. Terminaram a actuação relâmpago com um "ok, acho que nos vamos voltar a ver para o ano", não há como fazer um Primavera sem Shellac.

Ainda com os cabelos eriçados, corpo desarranjado, fomos assentar o espírito em Terno. A banda de Tim Bernardes, que nos brindou com um bonito Recomeçar em 2017, chegou límpida, de branco, e passou o seu rock tropical com ginga funk numa boa onda paulistana. No extremo oposto unia-se a intemporalidade pop de Lena d'Água com o indie de Primeira Dama, 40 anos de distância que o palco colocou em pé de igualdade. A harmonia resultou em empatia com os fãs, os de agora e os do tempo de Vígaro Cá, Vígaro Lá, lado a lado no relvado.





Quem também se fartou de gozar foi Sebastian Murphy, o vocalista dos Viagra Boys que atirou um "How are you doing Barcelona? We have never been in Spain before", saudação regada a vodka e com um yin-yang projectado ao fundo, em busca do equilíbrio utópico em torno das inicias "VB". Não foi preciso muito tempo para Sebastian se despir da cintura para cima, peito todo tatuado a esfregar-se pelo chão, punk rouco na voz, letras cruas e injectadas de sarcasmo, tudo o que queríamos ouvir destes suecos.

Primavera tropical com Jorge Ben Jor

O final de tarde ficou marcado a dois tempos: Lucy Dacus e Big Thief de um lado, melancolia dedilhada, melodias afinadas numa tristeza que vai cortando como fio de navalha na voz de Adrianne Lenker; e Jorge Ben Jor do outro. Aos 74 anos, o carioca que já foi Jovem Guarda, Bossa Nova, Tropicalismo, Samba Esquema Novo, funk, soul, tudo isso e muito mais, mostrou-se num swingar gostoso e com uma vitalidade que parecia tirada daquelas décadas de 60 e 70, épocas áureas da sua genialidade. Desses tempos trouxe Mas que Nada, País Tropical, Zazueira, Fio Maravilha, A Minha Menina, Umbabarauma, Ive Brussel, umas a seguir às outras sem pausa para descanso, mas com tempo para agradecer ao público, "obrigada meu Deus por isso tudo!". Deu-nos Salve Simpatia abençoando o Porto com os seus Oguns, abençoado um final de tarde em que se dançou com alma tropicalista.

Rosalía, Kate Tempest, Neneh Cherry e Erykah Badu: geometria de um quadrado perfeito

Se Rosalía já foi consagrada como uma das grandes actuações da noite, o que dizer das três senhoras que se seguiram. Infelizmente apanhámos Kate Tempest já no fim (o concerto começou ainda com Rosalía em palco), mas com 10 minutos de spoken word sofremos um K.O. de queixo caído no chão. As palavras virulentas, bofetada de realidade descrita com sublime poesia, foram as de alguém que prega por um mundo melhor e, através do dom da retórica, arrasta fiéis estarrecidos atrás de si. "I can feel things changing, there's so much peace to be found in people faces", despediu-se assim, em diminuendo até deixar as palavras a esvoaçar no ar e a ecoar em nós.

Não menos arrebatadora foi a actuação de Neneh Cherry. Com "nice warm vibes" a saírem do palco, envolveu a plateia com energia cósmica, fluindo entre o dub e a electrónica, o hip-hop dos 90 e o nervo de Broken Politics, o mais recente álbum da cantora sueca, que em 7 seconds, e Buffalo Stance atingiu a catarse geral e levou o público ao

O fim do concerto de Cherry transmutou a plateia do palco Pull & Bear para o NOS, Erykah Badu estava aí a começar. Porém, foram assobios a temerem um cancelamento de última hora que se fizeram ouvir aqui e ali ao longo dos 30 minutos de atraso, uma eternidade de impaciência que só teve fim quando as luzes baixaram e Badu entrou em palco em movimentos de pássaro lendário, penas na cabeça e na mão, chilreares de fundo, mãe-natureza a debutar no parque. "Thank you for waiting for me", disse enquanto soava Hello, para depois lançar Out of my mind. À medida que o concerto avançava, mais Erykah se transcendia na sua religião pagã, "this is my therapy", desabafava tornando-nos cúmplices de um ritual cujo nirvana foi atingido com Baduizm. Do álbum mítico lançado em 1997 ouviram-se On & On, Apple Tree ou Next Lifetime, R&B e soul remisturados com psicadelismo e pinceladas de transe electrónico. Pelo meio ficou ainda uma confusão caricata, "on the drums, my son Seven", disse durante a apresentação da banda para, minutos depois, corrigir a mão, "afinal não é o Seven que está na bateria" – perdoa-se o distúrbio momentâneo, por aquela altura tanto Erykah como nós já estávamos a levitar numa aura imaterial absolutamente líquida. Despediu-se do NOS Primavera Sound depois de se abraçar ao público das primeiras filas, depois de colar a cara à câmara do fosso e lançar Bag Lady directamente para cada uma das pessoas que ainda enchia o recinto àquela hora, depois de um último desabafo, "espero que o atraso tenha sido compensado" e de enviar pela última vez a sua energia para cima de nós. E sim, a espera

Para o ano há mais NOS Primavera Sound e com os já confirmados Pavement, um exclusivo mundial Porto-Barcelona. O encontro está marcado para os dias 11, 12 e 13 de Junho de 2020.