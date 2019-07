Foi num hotel de Lisboa, num dia frio de uma semana com sotaque bem caloroso: numa tarde, a SÁBADO entrevistava a realizadora brasileira Laís Bodanzky a propósito da estreia em Portugal do seu filme Como Nossos Pais; na outra, conversava com o ator Rodrigo Santoro, em Lisboa a filmar a sua participação na série Solteira e Boa Rapariga.Estávamos no início de 2018 e o Brasil já estava a mudar - ainda assim, no que ao trabalho de realizadores e atores diz respeito, não mudara ainda tanto quanto terá começado a mudar na semana passada. "Não posso admitir que façam filmes como o da Bruna Surfistinha", terá dito o Presidente Bolsonaro, antes de anunciar a mudança da Ancine (Agência Nacional do Cinema) para Brasília e a sua provável transformação em secretaria (acabando depois por insinuar que poderia até acabar com ela).Como infelizmente ainda não nos é possível voltar atrás no tempo para fazer perguntas para memória futura, nesta curta entrevista falou-se de alguma coisa mas não do verdadeiro filme de terror que realizadores e atores brasileiros poderão estar a preparar-se para viver nos próximos tempos no Brasil. Nem desta hipótese: será cada vez mais frequente entrevistarmos dois artistas brasileiros em Lisboa na mesma semana, não será?Para mim é divertido. Tenho amigos que não gostam, mas eu me redescubro, é como se fosse uma terapia. Você vai sair com o seu gravador cheio e eu vou sair vazio porque falei um monte de coisas.Eu já tinha vindo a Portugal várias vezes [numa delas tinha até aproveitado para surfar em Peniche, mas não na Nazaré -"Não sou super-herói"] e andava a namorar a ideia de fazer uma participação em alguma coisa aqui. Foi então que surgiu o convite da Lúcia, que é uma amiga querida com quem eu trabalhei n’O Amor Acontece - conhecemo-nos lá e de vez em quando quando eu vinha aqui e nos víamos, e ela me fez esse convite, um convite simpático, uma participação pequena mas legal. Interessante.Terminei às 3h da manhã. Confesso que estava desacostumado desse ritmo. Venho fazendo cinema e no cinema a gente trabalha de forma mais artesanal, mais vertical, a gente explora mais, faz menos sequências por dia. Ontem foi realmente bastante rápido. Mas também estava preparado para isso, sabendo que esta era a proposta e colocando a vaidade de lado. Além de que eu estava com a Lúcia [Moniz], que foi muito generosa (ela já está fazendo a personagem há não sei quanto tempo, já estava pronta) e me recebeu muito carinhosamente, então, eu me coloquei como um instrumento...Cada género desgasta de uma forma. No ano passado fiz uma participação numa novela - coisa que não fazia há 12 anos. Fiz porque foi um reencontro com um diretor que é um parceiro, o Luís Fernando Carvalho, e eu estava com vontade de retornar. Mas no primeiro dia eu tinha 18 cenas quando normalmente faço três no cinema. Foi duro só que a novela tem um lugar muito específico para o público brasileiro. É o nosso arroz com feijão. Ela fala de uma maneira com o público que o cinema, por exemplo, não fala - e eu queria voltar a isso. Mas vivemos a era das séries [Santoro faz parte do elenco de Westworld]. E eu gosto do formato da série porque eu acho que ela está no meio.Hoje em dia mais facilmente. O meu primeiro trabalho demorou bastante, eu fiz um filme chamado Bicho de Sete Cabeças da Laís Bodanzky.Ela está com um filme dela aqui, não é? Estive com ela rapidamente. Mas então: no meu primeiro filme, era um protagonista que vai para uma instituição mental, foi muito intenso e quando terminou eu ainda fiquei muito povoado com aqueles pensamentos. Com o tempo fui percebendo que isso nem é saudável.