Rodrigo Leão festeja 25 anos de carreira nos Coliseus

Rodeado por 10 músicos e pelas vozes de Ângela Silva, Ana Vieira e Selma Uamusse, Rodrigo Leão dá concertos especiais na quinta-feira, 8 de Novembro, no Coliseu do Porto, e sexta e sábado, 9 e 10 (dia com sessões às 18h e 21h30), no Coliseu de Lisboa. Neles, apresentando um espectáculo cuidado, com o título O Aniversário, celebra 25 anos de carreira com um alinhamento diferente do habitual, abrangendo várias fases autorais.Criador de álbuns como Cinema, Alma Mater ou A Mãe e das bandas sonoras de O Mordomo ou A Gaiola Dourada, o compositor promete percorrer os principais êxitos da sua carreira a solo, mas também revisitar temas dos Madredeus e dos Sétima Legião, que fundou. Bilhetes de €15 a €50.