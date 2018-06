Rock in Rio vai alterar horários para transmitir jogo de Portugal

No sábado, 30 de Junho, Portugal joga frente ao Uruguai. O festival vai transmitir o jogo em todos os ecrãs do recinto e alterar os horários dos concertos.

"Vamos passar o jogo em todos os ecrãs do recinto", disse a vice-presidente do festival Roberta Medina à Blitz. "Estamos a mudar os horários dos concertos e vamos convidar todo o mundo a ver o jogo connosco na Cidade do Rock".



No sábado há concertos de Hailee Steinfeld, Ivete Sangalo, Jessie J e Katy Perry no palco mundo. Para a hora do jogo, 19h00, estava marcado o espectáculo de Ivete Sangalo.



Portugal defronta no sábado o Uruguai, em jogo a contar para os oitavos de final do Mundial de Futebol da Rússia.