Rock in Rio: Primeiro dia termina com 180 pessoas assistidas

O primeiro dia do festival Rock in Rio Lisboa, que decorre no Parque da Bela Vista, terminou com o registo de 180 pessoas assistidas nos dois postos médicos do recinto, mas apenas uma necessitou de transporte para o hospital.Segundo dados do Hospital dos Lusíadas, que montou dois postos médicos no recinto, durante o dia de sábado e até às 00:30 de domingo foram registadas "cerca de 180 ocorrências", praticamente todas de "pequena importância, como dores de cabeça ou picadas de insectos"."A grande maioria das ocorrências foram tratadas logo no terreno e apenas uma senhora necessitou de ser transportada para o hospital, devido a um traumatismo menor num pé", disse à agência Lusa fonte do hospital.Já nos centros médicos foram tratadas "cerca de 60 pessoas", tendo a maioria chegado aos postos "pelos próprios meios".Na "cidade do rock" está uma equipa de cerca de 50 pessoas do Hospital dos Lusíadas, para prestar assistência aos festivaleiros.Também a PSP fez um balanço positivo do primeiro dia de Rock in Rio, tendo fonte do Comando Metropolitano de Lisboa da PSP (COMETLIS) adiantado que não houve "nenhuma ocorrência de relevo".A oitava edição do festival Rock in Rio Lisboa começou no sábado e prossegue hoje e nos dias 29 e 30. O recinto abriu às 12:00 e as actuações e actividades prolongaram-se até às 02:00.Quanto à música, o cartaz apresenta nomes como Muse, Bruno Mars, The Killers, Katy Perry, Demi Lovato, Jessie J, Ivete Sangalo e Xutos & Pontapés.