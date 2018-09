Restaurante Semea, filho de Euskalduna

O restaurante Semea abriu no início de Julho e é o novo projecto do chef Vasco Coelho Santos, um dos nomes-sensação da última edição dos prémios Mesa Marcada, que já tinha impressionado com a casa-mãe da sua cozinha, o Euskalduna

Conhecemos Vasco Coelho Santos no início do ano - a ele e ao seu premiado restaurante Euskalduna, no Porto, aberto no final de 2016. Na altura, entrevistado pela SÁBADO, o chef-revelação dizia-se um homem feliz, mas que queria mais. Vasco queria chegar a outro tipo de clientes, sem se desviar muito do caminho até então trilhado.



Assim, o chef deixaria a ideia a marinar durante algum tempo; até que esbarrou com a Rua das Flores e com a possibilidade de alargar a sua família basca. O Semea, filho mais novo do Euskalduna, sai ao pai nas madeiras e nos tons acastanhados que lhe dominam a decoração, no espaço pequeno que ocupa (25 lugares), na arrumação nipónica que percorre a parede do corredor e se estende da sala da frente à mais intimista de trás, no gosto pela cozinha de produto e pelas suas infinitas possibilidades de abordagem.



Mas enquanto o Euskalduna aponta para um menu de degustação mais rígido na sua estrutura e trabalhado à frente dos clientes (que dividem o balcão com os artistas da cozinha), o Semea assume uma maior descontracção e traz para a mesa o ambiente de partilha de casa. "Quero que os pratos estejam em cima da mesa e que toda a gente prove de tudo", diz Vasco, que resolveu lançar-se para este projecto em Março, quando o espaço lhe surgiu à frente e a oportunidade de o adquirir se tornou real.



"Semea", explica, "significa filho em basco - e Vasco também é o meu filho!". Tudo em família, portanto. Em bom portuense, a sêmea chega num cesto, "é o nosso pão caseiro de massa-mãe", ao lado de vários pratos de raiz portuguesa, que vão da açorda com tomate assado e ovo estrelado às costelinhas de porco no forno, do fígado de vitela com cebolada e cogumelos à língua estufada, da cabeça de xara ao atum-rabilho.



Do BaixóPito, o primeiro projecto (entretanto já fechado) de Vasco, fica a homenagem com o frango frito com molho de abacate, que "não queria deixar morrer", e do Euskalduna a rabanada, bem como outros clássicos adaptados para este espaço. Há também acompanhamentos que podem ser conjugados pelo cliente, como kimchi, pickles ou guacamole.



O menu não se esgota aqui. Há sempre sugestões do dia, que podem variar do almoço para o jantar, consoante os ingredientes que cheguem no dia às mãos de Vasco. "Às vezes tenho poucas doses em stock. Outras vezes os fornecedores com quem trabalho dão-me alguns produtos novos para eu ficar a conhecer e, a partir daí, vou fazendo experiências que podem ser incluídas na carta principal" - caso do puré de aipo que foi apresentado no dia em que o GPS visitou o restaurante.



No capítulo das bebidas, brilha uma carta de vinhos de pequenos produtores nacionais, espumantes e algumas cervejas artesanais, pelo que fica garantida a oportunidade de ter também uma experiência no copo. O espírito é, de resto, esse: sentar à mesa, arriscar nas escolhas e alongar-se em conversas que só a comida alimenta.



Semea by Euskalduna

RCH, Rua das Flores 179

Tel. 938 566 766

Hórario: 12h-15h e 18h30-22h30 (fecha 2a.)

Preço médio: €30