Respirar em Braga com pianistas de excepção

Alfa Mist, Lonnie Holley, Rami Khalife, Kathryn Joseph e Lubomyr Melnyk tocam no Theatro Circo entre 2 e 4 de maio

O festival Respira! – dedicado ao piano – regressa ao Theatro Circo de Braga de 2 a 5 de maio com cinco espetáculos internacionais, entre eles o londrino Alfa Mist, o americano Lonnie Holley, o ucraniano Lubomyr Melnyk, a escocesa Kathryn Joseph e o libanês Rami Khalife, os dois últimos em estreia absoluta em Portugal.



Alfa Mist, pianista autodidacta e rapper ocasional, apaixonado pelo jazz e pela world music que começou a carreira como produtor de grime e hip-hop, é o primeiro a entrar em palco, abrindo o festival esta quinta-feira, 2 de maio, às 21h30. Na bagagem traz o seu mais recente álbum, Antiphon, colaboração com Tom Misch e Jordan Rakei que o confirmou como grande nome da nova cena jazz, após a boa receção do disco de estreia Nocturne.



Segue-se, na sexta, 3 de maio, também às 21h30, uma dose dupla de concertos. Primeiro, toca o artista franco-libanês Rami Khalife. Filho de Marcel Khalifé, um dos mais consagrados compositores libaneses, tendo sido nomeado em 2005 pela UNESCO como Artista para a Paz, estreia-se em Portugal com o álbum Lost, onde liga de uma forma muito pessoal as músicas oriental e ocidental. Depois, sobe ao palco Lonnie Holley, um norte-americano de 66 anos nascido e criado no Alabama, o sétimo de 27 irmãos, pai de 15 filhos, que ganhou reconhecimento mundial com o seu álbum de 2018, MITH.



No sábado, 4, à mesma hora, é tempo de conhecer Kathryn Joseph (na foto), um segredo bem guardado da Escócia, descrita como sublime pela Clash Magazine, que antecede a atuação do brilhante Lubomyr Melnyk, conhecido por tocar num estilo que cunhou como "música continua". Ao fim de 40 anos a tentar mostrar a sua música, conseguiu o reconhecimento que procurava: hoje é apelidado profeta do piano e inovador.



Os bilhetes para cada noite são a €12 e há passes para todo o festival, a €20.