Tudo o que precisa de saber sobre o NOS Alive

THE CURE - 00h10

MOGWAI - 22h30

ORNATOS VIOLETA - 20h45

WEEZER - 19h20

LINDA MARTINI - 18h00

HOT CHIP - 03h00

ROBYN - 01h20

LOYLE CARNER - 23h20

JORJA SMITH - 21h50

XAVIER RUDD - 20h15

SHARON VAN ETTEN - 18h50

HONNE - 17h40

Y.AZZ x B-MYWINGZ - 17h00

MARIBOU STATE - 02h40

STEREOSSAURO - 01h15

EMICIDA - 22h50

KOJEY RADICAL - 21h10

SAMM HENSHAW - 19h45

JAGUAR JAGUAR - 18h20

FUNKAMENTE - 17h00

VARIAÇÕES - 23h30

CAMANÉ - 22h00

CAMANÉ - 20h00

TIAGO NACARATO - 18h40

TIAGO NACARATO - 17h30

VAARWELL - 22h50

SOLAR CORONA - 21h15

RICARDO TOSCANO - 19h50

SUNFLOWERS - 18h30

JASMIM - 17h20

FERNANDO ROCHA - 23h25

CARLOS COUTINHO VILHENA - 22h00

JEL - 20h10

MIGUEL 7 ESTACAS - 18h50

RODA BOTA FORA - 17h35

JOANA RAMOS - 17h00

IVO - 20h00

THE ROCKETS - 18h45

THE ROCKETS - 17h30

NASSURRA - 16h15

NASSURRA - 15h00



12 de julho



Saliente-se ainda, no Palco Sagres, a presença da pop eletrónica de Hot Chip e Robyn, o rock de Sharon van Etten, folk de Xavier Rudd e a estreia em solo nacional da estrela em ascensão do R&B britânico Jorja Smith, cujo primeiro álbum, Lost & Found, de 2018, a aclamou como uma das maiores promessas da pop dos últimos tempos.No dia 12, a posição de topo é partilhada por dois coletivos de indie rock: Vampire Weekend põem fim ao interregno de seis anos sem concertos no País em divulgação do mais recente Father of the Bride, deste ano; e os Gossip, sem novas edições, celebram os 10 anos do lançamento do seu mais aclamado disco, Music for Men.Há ainda a estreia em Portugal de Greta van Fleet, cujo Anthem of the Peaceful Army, de 2018, tem suscitado comparações (positivas e negativas) com os Led Zeppelin. O ex-Jane’s Addiction Perry Farrell e a sua Kind Heaven Orchestra, e o retorno do indie pop dos reis do shoegaze Primal Scream fecham o alinhamento do palco principal.No Sagres, a grande surpresa é a estreia no NOS Alive, mais de 20 anos depois da sua última passagem por Portugal, da cantora, atriz e modelo jamaicana Grace Jones , uma das últimas confirmações do cartaz deste ano.A diva do disco sound, desafiadora das normas de género, criadora da mais arrojada e famosa versão de La Vie en Rose e uma das figuras proeminentes da pop americana dos anos 80 partilha o palco com a eletrónica de Cut Copy, o indie do ex-The Smiths Johnny Marr, o rock de Tash Sultana, um set tardio de Deejay Kamala, em substituição da norte-americana H.E.R, que cancelou por motivos não divulgados.No terceiro e último dia, há nova partilha de cabeças de cartaz: às lendas do rock alternativo The Smashing Pumpkins, que se apresentam com a formação (quase) original de Billy Corgan, James Iha e Jimmy Chamberlin, junta-se Justin Vernon e o seu coletivo de indie folk Bon Iver que, apesar de ainda não terem dado seguimento a 22, a Million, de 2016, já estrearam novas canções de um novo disco ainda sem nome oficial, tentativamente apelidado de I, I. Juntam-se, no Palco NOS, aos The Gift, Vetusta Morla, Tom Walker e à eletrónica de The Chemical Brothers, de volta para encerrar o maior palco do evento.Do outro lado do recinto, o Palco Sagres recebe como grande estrela a voz dos Radiohead em formato solo, Thom Yorke, que acaba de editar o sucessor de Tomorrow’s Modern Boxes, de 2014 - ANIMA. Toca à meia-noite, depois do punk dos IDLES e dos Rolling Blackouts Coastal Fever e da pop de Gavin James e Marina (antes conhecida como Marina & the Diamonds). Para fechar, há eletrónica com a dupla francesa The Blaze.À semelhança de anos anteriores, os outros cinco palcos programados recheiam o recinto do NOS Alive de vida, para lá das atrações principais. Além do pórtico do festival, que coloca os novíssimos a dar música ao público logo à entrada, o Palco Coreto, com a curadoria habitual da Arruada, encarrega-se de algumas pérolas nacionais: por lá vão passar o jazz de Ricardo Toscano, o rock de Sunflowers e Solar Corona ou o indie de Vaarwell e Marinho (bem como um concerto secreto, revelado apenas no momento).Funcionando, na prática, como um palco terciário, o Palco NOS Clubbing opera, como habitual, na base do hip-hop e da música de dança: rappers como Emicida, Dillaz e Plutónio juntam-se a atuações de Stereossauro, Maribou State, Trikk ou Bob Moses. Entretanto, o Palco Comédia sedia espetáculos de stand-up de humoristas como Fernando Rocha, Jel e Carlos Coutinho Vilhena (dia 11), Andrew Lawrence, Ana Garcia Martins (Pipoca Mais Doce) e Diogo Faro (dia 12) e Ena Pá 2000, Nilton e Hugo Sousa (dia 13).Por fim, o EDP Fado Café recebe os fadistas Camané (11), Cristina Branco (12) e Fábia Rebordão (13), bem como, todos os dias, uma atuação do coletivo Variações, criado a partir do filme do mesmo nome de João Maia (a estrear em agosto) para interpretar temas de António Variações, com voz de Sérgio Praia.Os passes gerais (€139,77) e bilhetes diários (€60,98) para o NOS Alive ainda estão disponíveis. A organização disponibiliza ainda opções de bilhetes e passes combinados com transpor- te de e para o recinto (com a CP), estadia em hotel e campismo.Palco NOSPalco SagresPalco NOS ClubbingPalco EDP Fado CaféCoreto by ArruadaPalco ComédiaPórtico

Palco NOS

GOSSIP - 01h00

VAMPIRE WEEKEND - 23h00

GRETA VAN FLEET - 21h20

PRIMAL SCREAM - 19h50

PERRY FARRELL - 18h15

IZAL - 17h00



Palco Sagres

CUT COPY - 02h40

DEEJAY KAMALA - 01h25

GRACE JONES - 00h00

TASH SULTANA - 21h45

JOHNNY MARR - 20h15

RY X - 18h55

PIP BLOM - 17h45

ETC - 17h00



Palco NOS Clubbing

DELAPORTE - 03h00

SAINT JHN - 01h30

DJ DADDA & CONVIDADOS - 00h00

DILLAZ - 22h30

PLUTONIO - 21h10

CARLA PRATA - 20h05

TRACE NOVA - 19h10

LÉ VIE - 17h50

NUBAI SOUNDSYSTEM - 17h00

Palco EDP Fado Café

VARIAÇÕES - 00h00

CRISTINA BRANCO - 22h20

CRISTINA BRANCO - 20h40

FRANCISCO SALVAÇÃO BARRETO - 19h00

FRANCISCO SALVAÇÃO BARRETO - 17h30



Coreto by Arruada

SREYA - 23h15

CHONG KWONG - 21h15

MARINHO - 19h45

SECRET SHOW - 18h30

BIA MARIA - 17h25



Palco Comédia

EDUARDO MADEIRA & MANUEL MARQUES - 00h20

ANDREW LAWRENCE - 22h15

DIOGO FARO - 20h45

ANA GARCIA MARTINS (PIPOCA MAIS DOCE) - 19h15

RODA BOTA FORA - 17h45

GUARDANAPO - 17h00



Pórtico

A-GOLD - 20h00

DYNAMITE - 18h45

DYNAMITE - 17h30

THE DJABALIS - 16h15

THE DJABALIS - 15h00

13 de julho



Palco NOS

THE CHEMICAL BROTHERS - 01h30

THE SMASHING PUMPKINS - 23h30

BON IVER - 21h20

TOM WALKER - 19h50

VETUSTA MORLA - 18h25

THE GIFT - 17h00



Palco Sagres

THE BLAZE - 02h30

THOM YORKE - 00h00

MARINA - 22h15

IDLES - 20h30

GAVIN JAMES - 19h00

ROLLING BLACKOUTS COASTAL FEVER - 17h45

BELUGA - 17h00

Palco NOS Clubbing

TRIKK - 02h40

GEORGE FITZGERALD (LIVE) - 00h30

BOB MOSES (club SET) - 22h50

TOURIST - 20h10

GOLDEN FEATURES - 18h50

NOVA MATERIA - 17h40

SOHO SOHO - 17h00

Palco EDP Fado Café

VARIAÇÕES - 00h30

FÁBIA REBORDÃO - 22h50

FÁBIA REBORDÃO - 20h40

MÁRCIA - 19h10

MÁRCIA - 17h30

Coreto Portugal The Summer (curadoria Portugal, The Man)

CHILÈ - 23h15

NELSØNN - 21h40

MARIA RUI - 20h00

GUGA BRUNO - 18h35

BRADY O'KEEFE - 17h25



Palco Comédia

ENA PÁ 2000 - 01h00

NILTON - 22h40

HUGO SOUSA - 20h40

CARLOS VIDAL - 19h20

CATARINA MATOS - 17h55

RICARDO CARDOSO - 17h25

Pórtico

BUNNY O’WILLIAMS - 20h00

XPTO - 18h45

XPTO - 17h30

ROAD 31 - 16h15

ROAD 31 - 15h00