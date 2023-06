As mais lidas GPS

A afirmação da região passa por aqui: na Quinta do Cardo, há vinhos acessíveis de fácil consumo e com excelente relação qualidade-preço. Mas também gamas altas a ter em conta.

Para a produtora de Figueira de Castelo Rodrigo, a região da Beira Interior pode ser "o futuro do vinho em Portugal"

Altitude, acidez e mineralidade. É com esta combinação que a Quinta do Cardo, produtora beirã de Figueira de Castelo Rodrigo, representa uma região que acredita ser "o futuro do vinho em Portugal".