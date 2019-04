"Quereríamos mesmo viver para sempre?"

Imortalidade é o elogiado romance futurista que marca a estreia literária de Rachel Heng. Pretexto para uma conversa sobre mudanças de carreira, o medo da morte e como seria se pudéssemos viver para sempre

O primeiro livro de Rachel Heng chega a Portugal com outro título: Imortalidade em vez de Suicide Club, como é conhecido nos Estados Unidos, onde foi considerada uma das melhores primeiras obras de 2018. "O livro é sobre o que acontece num mundo onde já não temos controlo sobre o nosso corpo", diz a escritora pelo telefone. A ação passa-se em Nova Iorque, num futuro próximo, onde morrer é ilegal e a esperança média de vida é de 300 anos.



Em Portugal, Suicide Club foi traduzido para Imortalidade. Sentiu pressão para mudar o seu título original?

Pelo contrário, eu é que estava preocupada que o título fosse muito forte ou que afastasse as pessoas. Ainda perguntei aos meus editores nos Estados Unidos e no Reino Unido se deveria mudar mas não quiseram.



Porquê este tema para primeiro livro?

Vem de um lado muito pessoal. O meu pai deixou-nos quando eu era muito nova e se calhar por isso sempre tive medo da morte, da passagem do tempo e do desaparecimento de pessoas que me são queridas. O livro surgiu como uma exercício teórico: e se todas as coisas que me assustam deixassem de ser ameaças? Como seria viver num mundo onde não tivesse de me preocupar com a morte? E será que quereria viver para sempre se pudesse? Ao mesmo tempo, havia notícias de multimilionários em Silicon Valley a tentarem congelar os corpos depois de morrerem para serem ressuscitados no futuro. E soube-se há pouco que há uma empresa a vender transfusões de sangue de jovens para pessoas mais velhas...



Porque é que situou a ação em Nova Iorque se é na Califórnia que a cultura do bem-estar e saúde é mais evidente?

Quando escrevi o livro não estava ciente de que era na Costa Oeste que todas estas coisas se estavam a passar. Escolhi Nova Iorque porque anos antes tinha vivido lá e era o que conhecia. O livro foi escrito em Londres, quando trabalhava como consultora financeira, e na altura havia preocupações semelhantes no Reino Unido, com sumos especiais a custarem €12, uma coisa ridícula. Já não ia a São Francisco há muitos anos. Só mais tarde, quando fui lá apresentar o livro é que me dei conta que estava no bastião da cultura do bem-estar.



A desigualdade é para si um tema importante? No livro, quem tem os genes certos e estatuto social tem mais hipóteses de aumentar a sua longevidade...

É uma combinação de ambos. É baseado na genética, mas também na atitude e no quanto se esforçam para viver bem - o Ministério é um corpo governamental que monitoriza os comportamentos das pessoas. Quanto às desigualdades sociais, é algo que não está explícito, mas está lá. Os tratamentos são gratuitos mas as pessoas em melhor posição para os receber são aquelas que têm pais com bons genes. O que, na verdade, é como a desigualdade funciona na vida real: privilégios intangíveis - não necessariamente dinheiro - que são passados de geração em geração.



Nasceu em Singapura, estudou em Nova Iorque e estava a trabalhar em Londres quando começou a escrever?

Pude estudar Literatura Comparada em Nova Iorque porque recebi uma bolsa de estudo de uma instituição financeira em Singapura. A contrapartida era voltar quando acabasse os estudos. Acabei colocada em Londres a trabalhar em finanças nos seis anos seguintes.



O que a levou a trocar as folhas de cálculo da alta finança pela escrita?

Sempre adorei livros mas nunca me ocorreu que pudesse um dia escrever ficção. Achava que os livros eram objetos sagrados, que pessoas normais não os pudessem escrever. Em Londres, incentivada pelo meu marido, comecei a escrever porque conhecia poucas pessoas e precisava de um hobby. Tive sorte porque consegui logo publicar um conto, mas nos dois anos seguintes só recebi rejeições.



Qual foi o ponto de viragem?

Inscrevi-me num curso de escrita criativa ligado a uma editora. A ideia era escrever um romance durante o curso. Encontrávamo-nos uma vez por semana para discutir os nossos progressos. Foi aí que comecei a escrever Suicide Club, mas acabei por abandonar a ideia. O que o curso teve de bom foi que no fim publicaram um livro com excertos de cada aluno e fizeram-no circular no meio literário. Aí comecei a receber emails de editoras a perguntar se tinha agente e se lhes podia enviar o manuscrito. Não tinha nem um nem outro mas isso deu-me motivação para acabar o livro. Durante meses acordava às 6h para escrever antes de ir para o trabalho. Quando acabei tinha uma primeira versão muito bruta que serviu para arranjar agente e conseguir vender o livro.



Viveria para sempre, se pudesse?

Acho que não, há demasiados fatores desconhecidos... Talvez se os meus entes queridos estivessem nessa situação e me dissessem "Anda lá, não tens com que te preocupar", aí, se não implicasse viver numa distopia, talvez quisesse viver para sempre.



Imortalidade

Bertrand Editora

304 páginas

€17,70