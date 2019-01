Quem são os favoritos nos Globos de Ouro 2019?

A poucas horas da entrega dos Globos de Ouro, eis os filmes e séries que os analistas americanos consideram estar na linha da frente na corrida.

2018 terminou. Como tal, a chamada "temporada de prémios" da indústria norte-americana aproxima-se das suas duas cerimónias mais populares: os Globos de Ouro e os Óscares. A primeira decorre já este fim-de-semana, na madrugada de domingo para segunda-feira, e não existem consensos muito fortes em relação aos possíveis vencedores entre os membros da imprensa americana - em concreto os sites Indiewire, Goldderby, os jornais USA Today, The New York Times e as revistas Vanity Fair e Variety.

Entre os candidatos para Melhor Filme Drama, os analistas apontam Assim Nasce uma Estrela (atualmente em exibição), realizado e protagonizado por Bradley Cooper, como um possível grande vencedor da noite, estando na linha da frente para os prémios de Melhor Filme, Ator e Atriz em Drama e Canção Original. Contudo, muitos acreditam que Rami Malek possa ser uma "ameaça" pelo seu papel em Bohemian Rhapsody (atualmente em exibição) e tanto a revista Variety como o site Indiewire reconhecem no novo filme de Spike Lee, Blackkklansman: O Infiltrado (estreado no passado mês de setembro), um possível vencedor surpresa.



Frisam a aceitação que Blackkklansman: O Infiltrado tem conseguido entre a crítica, a sua importância sociopolítica e o facto de ser visto por muitos como um forte candidato ao prémio de Melhor Argumento, que segundo os profissionais da área parece lutar com A Favorita (estreia marcada para 7 de Fevereiro), de Yorgos Lanthimos.

Em relação aos nomeados para Melhor Comédia ou Musical, existem muitas mais dúvidas. Green Book – Um Guia Para a Vida (estreia marcada para 24 de Janeiro), de Peter Farrely é encarado como o principal candidato a três dos mais cobiçados prémios da noite, Melhor Filme (Comédia ou Musical), Ator (Viggo Mortensen) e Ator Secundário (Mahershala Ali). No entanto, há quem acredite que Christian Bale possa surpreender, utilizando como argumento a habitual popularidade de atores veteranos a interpretar figuras históricas que implicam grandes transformações físicas neste tipo de cerimónias. Também A Favorita está bem posicionado nas previsões, sendo considerado o principal concorrente para Melhor Atriz (Comédia ou Musical) e mencionado com uma hipótese muito possível à vitória na categoria de Melhor Filme.

Mais seguros parecem estar Regina King, nomeada para Melhor Atriz Secundária por Se Esta Rua Falasse (estreia marcada para 21 de Janeiro) e Alfonso Cuáron, nomeado para Melhor Realizador por Roma (atualmente em exibição nas salas e na plataforma de streaming Netflix), que também é encarado como o principal candidato a Melhor Filme de Língua Estrangeira.



Quanto ao prémio de Melhor Filme de Animação, os analistas parecem dividir-se entre duas aventuras de super-heróis: Homem-Aranha: No Universo-Aranha (atualmente em exibição) e The Incredibles 2 (estreado no passado mês de Junho).



Já nas categorias pensadas para honrar o melhor da produção televisiva, as apostas são muito mais diversas e menos consensuais. Em especial, nos nomeados para Melhor Série Comédia ou Musical. Quatro das cinco séries nomeadas, The Marvelous Mrs. Maisel, The Good Place, Barry e O Método Kominsky vão sendo mencionadas como possíveis vencedoras. Um sentimento de indecisão que se estende às categorias de interpretação, nas quais batalham os seus intérpretes (Rachel Brosnahan contra Kristen Bell, pelas primeiras duas, e Bill Hader contra Michael Douglas, pelas duas últimas).



Em Drama, Homecoming e Killing Eve são citadas como as duas hipóteses mais concretas, embora as opiniões se dividam na hora de colocar uma delas na pole position. O mesmo sucede na categoria de Melhor Atriz, onde Julia Roberts e Sandra Oh batalham pelo Globo. No que aos atores diz respeito, os profissionais da indústria mencionam Matthew Rhys como a maior possibilidade de The Americans na noite, mas não se esquecem de mencionar Stephan James, por Homecoming, como uma forte "ameaça".



Em Melhor Telefilme ou Minissérie, onde ironicamente existe apenas uma nomeação para um telefilme (Laura Dern por The Tale), Sharp Objects e as suas protagonistas, Amy Adams e Patricia Clarkson, lideram os rankings, com Patricia Arquette por Escape at Dannemora a "espreitar" por fora. Hugh Grant e Ben Whishaw, nomeados por A Very English Scandal (nas categorias de Melhor Ator Secundário, respetivamente) e Darren Criss como secundário pela segunda temporada de American Crime Story fecham a lista dos favoritos.