Quem já venceu prémios na edição da Eurovisão de 2018?

As votações abriram há pouco, mas já há países que vão levar prémios para casa respeitantes ao Festival da Eurovisão de 2018.Os prémios Marcel Bezançon são atribuídos a várias categorias e a Bulgária, França e Chipre foram distinguidos.A canção do Chipre, uma das favoritas à vitória, venceu o prémio artístico: Eleni Foureira, com Fuego, foi a vencedora.Os jornalistas atribuíram o prémio de imprensa aos franceses: Madame Monsieur leva o galardão com Mercy.Finalmente, a Bulgária conquistou o prémio de composição com Bones, dos Equinox.