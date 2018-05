Quem é Isaura, a autora do tema vencedor do Festival da Canção?

Começou encolhida, de olhos fechados, num vestido preto que fazia destacar o cabelo cor-de-rosa. De voz calma e rouca, Cláudia Pascoal, 24 anos, a cantar desde os 15, encantava o Multiusos de Guimarães onde decorria a final do Festival da Canção, no dia 4. Ao fundo, de costas para o público, estava a autora de O Jardim – que vai representar Portugal na final da Eurovisão –, Isaura. Quem?Isaura Santos nasceu em São Paio, Gouveia, tem 29 anos e uma carreira ainda discreta na música. Em 2010, participou no programa de talentos da RTP Operação Triunfo. Sílvia Alberto apresentou -a como uma rapariga de 21 anos, estudante de Biologia Celular e Molecular. Na primeira gala, Isau-ra abriu o jogo: "Gostava mesmo era de fugir ao mestrado e ficar pela música." Ficou, mas não "fugiu" – foi eliminada na quinta gala e acabou por concluir um mestrado em Comunicação de Ciência, no ISCTE, em Lisboa.Mas não deixaria morrer o sonho: em 2014 lançou o tema Useless e no ano seguinte cimentou o seu primeiro trabalho com o EP Serendipity. A primeira vez que se mostrou em público com uma música da sua autoria foi graças a um convite do estilista Luís Carvalho. Durante um desfile da edição de 2015 da ModaLisboa, apresentou uma versão da sua primeira música com 11 minutos.Depois de concertos em festivais portugueses (passou pelos palcos do Rock in Rio e NOS Alive), Isaura juntou a sua pop e electrónica ao som clássico e contemporâneo de Francis Dale. Juntos pisaram as salas de espectáculos do Lux (Lisboa), Hard Club (Porto) ou do Teatro das Figuras (Faro). Ainda em 2015, Isaura apresentou-se no BBC Music On The Beat, em Londres.A "miúda focada", que faz "tudo com o coração no sítio certo" (é assim, pelo menos, que já se definiu em entrevistas), mostrou-se pela primeira vez em português em Outubro de 2015, num dueto com Diogo Piçarra, Meu é Teu. Busy Tone é o seu mais recente single e – apesar de já ter confirmado o atraso no lançamento - HUMAN será o seu primeiro álbum (e trará um tema assinado por Diogo Piçarra, que a compositora defendeu aquando das acusações de plágio – recorde-se que Canção do Fim foi associada a um hino da IURD, insinuação que levou o cantor a abandonar a competição). "Ia sair no início de Abril, se calhar vai ter de esperar mais uns dias", confessou na final do Festival da Canção.Foi nessa final que não conseguiu evitar as lágrimas "em directo e horário nobre", como observou, envergonhada, aos jornalistas presentes. De mangas arregaçadas mas com alguma timidez, a autora não escondeu a vontade de vencer a Eurovisão. "Aquilo que a Luísa e o Salvador Sobral nos mostraram é que a música em Portugal está de boa saúde. Isso deu-nos a nós, compositores e intérpretes, uma vontade enorme de chegar o mais próximo possível do resultado deles", sublinhou.Quando compôs a música vencedora andou "maluca porque não encontrava ninguém" para a interpretar, confessou ao Observador. Via Facebook, enviou uma mensagem a Cláudia. A cantora não quis acreditar no remetente. Pediu de imediato que fosse "a Isaura, A Isaura". E era. Assim que percebeu que estava a ser convidada para entrar no Festival da Canção, Cláudia Pascoal afirma que se atirou para o chão e chamou pela mãe.A cantora de 24 anos de S. Pedro da Cova, em Gondomar, já tinha arriscado a sorte em vários concursos. Em 2015, apresentou-se no casting do Ídolos, programa da SIC, com um cavaquinho e de cabelo vermelho. "Você pode ser um ídolo, de verdade", disse-lhe então Paulo Ventura, um dos jurados. Foi ainda apresentadora no programa Curto Circuito, da SIC Radical, e, recentemente, arriscou a sua sorte no The Voice, da RTP. No dia 12 de Maio, com a canção de Isaura, vai tentar repetir a proeza dos irmãos Sobral em 2017.