Quais serão os próximos filmes da Marvel?

Angelina Jolie surgiu em palco, ao lado de outros membros do elenco de Eternals como Kumail Nanjiani e Salma Hayek. A história de um grupo de extraterrestres mortais será lançado em novembro de 2020.



"Vou ter que trabalhar 10 vezes mais", afirmou Angelina Jolie, quando questionada sobre como iria desempenhar o papel. "Todos sabemos que tarefa nos espera, e sabemos o que merecem, por isso vamos trabalhar muito no duro por isso estou a treinar e entusiasmada."



Em novembro de 2021, é esperado Thor: Love and Thunder, o quarto filme do superherói. Portman será a deusa do trovão.



Os filmes integram a fase 4 do Universo Cinematográfico da Marvel que arrancou em 2008, com Homem de Ferro.



Esperam-se ainda os filmes Doctor Strange in the Multiverse of Madness, que, segundo o realizador Scott Derrickson, será "o primeiro filme assustador" da série e Shang-Chi and The Legend of the Ten Rings com Simu Liu, Awkwafina e Tony Leung.



Finalmente, Mahershala Ali surgiu em palco com um boné com o logótipo de Blade.

A Marvel, dos estúdios Walt Disney, revelou no sábado alguns detalhes dos próximos filmes de super-heróis, que incluem The Eternals com Angelina Jolie, Blade com Mahershala Ali, e uma sequela de Thor que conta com Natalie Portman como uma versão feminia do herói.Os anúncios ocorreram na Comic-Con de San Diego e revelam o destino da Marvel depois do lançamento do blockbuster Avengers: Endgame, que irá superar Avatar como o filme com maior lucro de bilheteira de sempre.