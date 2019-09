Quadro de Banksy volta a ser vendido em leilão

O artista misterioso Banksy pintou, há nove anos, uma enorme tela a óleo do parlamento inglês, num estilo mais conservador do que as suas obras mais regulares. A diferença é que, onde por norma se sentam os deputados britânicos encontram-se chimpanzés. A obra vai ser vendida daqui a duas semanas, a 3 de outubro.Banksy pintou o quadro, com quatro metros de comprimento, para o museu de Bristol (a sua cidade natal) e deu-lhe o título de Devolved Parliament. Agora o quadro vai ser vendido em leilão na Sotheby’s. A venda vai decorrer na mesma sala onde o artista, há sensivelmente um ano, colocou uma moldura que, quando uma obra sua foi vendida, a triturou.Depois de ter estado em exposição, o quadro foi vendido por um colecionador privado que o emprestou, este ano, ao mesmo museu para ser exposto na data prevista para a saída do Reino Unido da União Europeia, dia 29 de março. O quadro foi pintado em 2009, sete anos antes do Brexit, mas tem sido utilizado como sendo representativo da atitude dos deputados espanhóis nos últimos anos."Pintei isto há 10 anos. O Museu de Bristol exibiu-o novamente para assinalar o dia do Brexit. Podem rir-se agora, mas um dia ninguém estará no comando", escreveu Banksy no seu Instragram naquele dia de março.