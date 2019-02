Experimentámos um grelhador vertical

Parece uma torradeira, comporta-se como uma torradeira, é uma torradeira? Não, é um grelhador que o vai deixar saudável

Temos de admitir: às vezes, o jornalista de lifestyle sente-se o Conan Osíris do jornalismo. Não é por nada - muito menos por vergonha (nós, como Conan, adoramos bolos e temos o desplante de o dizer) -, mas esta nossa vida de escrever sobre a boa vida e a vida boa às vezes causa estranheza, sobretudo em quem se queixa muito da vida.



Esta semana, devia o Conan andar a cantarolar o Telemóveis, nós, os jornalistas de lifestyle da SÁBADO, testávamos grelhadores. O que é que tem graça aqui? Que enquanto os telemóveis do Conan se prestam à discussão ("mas aquilo é metafórico?", "se substituíres o telemóvel por meu coração vais perceber"), o nosso grelhador era bem real.



Tínhamo-lo recebido na redação (só que, como imaginará o leitor, estávamos ocupados a analisar menus de degustação como se fossem orçamentos do Estado) e íamos juntar-nos para o testar.



Ele prometia imenso: por ser vertical, garantia ocupar menos espaço em cozinhas pequenas; por ser bom, garantia grelhar todo o tipo de alimentos (em especial legumes); por não produzir fumo nem cheiro garantia ser ótimo para o dia a dia. Era a solução para quem vive na cidade, sem espaço exterior onde fazer grelhados saudáveis sem ser na chapa. Seria?



Fácil de montar, foi competente a grelhar bifes de vitela e legumes. Só que se é verdade que a gordura da carne desapareceu, escorrendo para a placa do grelhador, também é verdade que só um molho de miso salvou os legumes murchos que este Hotpoint nos serviu. É para verem: como a vida do Conan, a vida de um jornalista de lifestyle também não é sempre fácil.



Grelhador Hotpoint

À venda nas lojas Rádio Popular

€119,90