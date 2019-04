ProfJam só quer "ser maior do que a vida"

Sentámo-nos à mesa com ProfJam para falar sobre a mudança de direção, a inspiração religiosa, Los Angeles, a Think Music e esta música que aponta aos céus sem deixar de ter os pés assentes na Terra.

Nos singles que precederam o novo álbum, começando por Xamã e até Água de Coco, enveredaste cada vez mais pelo rap cantado, o auto-tune e o trap. Tendo em conta que vinhas de um disco tão diferente, o Mixtakes, como se deu esta mudança?

Quando estava em Londres, no processo de criação do álbum anterior, já estava a fazer outro tipo de música em paralelo, mais deste género. O Mixtakes consistiu simplesmente em fechar partes do meu trabalho anterior, que faziam mais sentido juntas, mas já nessa altura tinha vibes cantadas, auto-tune, uns beats diferentes e outros produtores, como o MJNichols. E, mesmo antes disso tinha maquetes com auto-tune, com o Fínix [MG]. Foi o resultado de um processo de criar com influências novas que fui ganhando, os trabalhos do Young Thug, do Future, mesmo do Drake. Fui experimentando e fui ganhando o gosto, e depois acabei por fazer o Xamã, mas no mesmo ano em que gravei o Mixtakes isso já estava a ser desenvolvido.







O facto de teres começado a trabalhar mais com o Lhast [produtor de #FFFFFF] também contribuiu para isso?

Sim, mas quando comecei a trabalhar com ele já tinha a ideia de seguir por aí. Ele tem vários tipos de som; também faz muito rap, por exemplo. O próprio Mixtakes de uma maneira mais geral também é uma cena de soltar a voz, só que a sonoridade não é tão moderna, é mais um new school boom-bap, é um bocado por aí.

É interessante este conceito que criaste para o novo álbum, para simbolizar o o #FFFFFF, em torno do branco. Qual é o significado deste símbolo para ti?

Foi um conceito que foi sendo desenvolvido aos poucos, até chegar à parte da capa, em que queria mesmo a ausência de tudo. Uma das cenas era logo a parte espiritual, religiosa. Porque acho que hoje em dia vivemos muito afastados disso, e a minha maneira de o introduzir foi não dar missa mas uma componente espiritual através de algo que as pessoas consomem e com que se identificam. É um bocado colocar ali o comprimido com a refeição, tentar conectar as pessoas a algo superior, e daí essa cor do branco meio papal, meio Jesus Cristo – e, depois, trazer isso para o mundo digital, onde acho que está em falta. Não digo nenhuma religião em concreto, mas coisas que são maior,s. porque julgo que faz parte de nós. Temos sentimentos como a sede: sabemos o que é e que precisamos de água... mas há "águas" abstratas, que não estão em lado nenhum. Tento dar isso a alguém que possa ter essa sede. Além disso, há o branco enquanto luz, a soma de todas as cores. E ao procurar dar luz às pessoas estou a tentar dar tudo de mim.

Sempre foste muito aberto em relação à tua religiosidade, o que, parecendo que não, não é assim tão invulgar no hip-hop. Porquê?

Acima de tudo, é algo que vem da minha educação e experiências ao longo da vida. Ao morrer na cruz, Jesus está a dizer "não tenham medo". Todas as teorias seculares à volta da religião dizem que nós é que a inventámos para lidar com a mortalidade. Eu não sei o que veio antes, não me interessam essas questões, interessa-me, sim, que em qualquer sítio do mundo apareçam pessoas e culturas com interpretações distintas da mesma coisa. Não interessam os nomes à volta, ou se foi uma cobra ou um monstro que criou a Terra – há ali certos problemas que nunca vamos resolver, a Criação, o Apocalipse. É um bocado essa transcendência que eu gosto de manter viva, a parte do Catolicismo é simplesmente cultural, se estivesse noutro sítio qualquer provavelmente teria outro tipo de pensamento, mas este é o meu por herança. O que me interessa mesmo são as questões à volta, o "será que isto é tudo?"

Concretamente, como é que achas que isso se manifesta na tua música?

O que eu pretendo dizer é algo como: "Isto não é nada." Acredito que há um nível superior a este, não estou tão preso a isto que me impeça de ver as coisas como elas são. E a minha mensagem é não ter medo de nada, nem sequer da morte, e não ficar agarrado às coisas que são desta Terra. A César o que é de César. O meu trajecto não é ser o maior aqui, é ser o maior para mim. Não é questão de ser bom por ser bom, porque eu é que me deito comigo, eu é que acordo comigo, eu é que converso comigo. Nesta vida cada um escreve a sua história, e há que ter atenção à história que estamos a escrever para nós próprios.

Em #FFFFFF acabas por mostrar duas facetas diferentes: o lado da Tou Bem, mais celebratório, e depois um que revela mais dúvida, fragilidade. São pólos naturais da tua personalidade?

É um bocado como eu sou, tanto sou o gajo com mais certeza de que vai tudo correr bem e o universo tem um plano para ti quanto o que se pergunta porque está aqui, esse tipo de questões existenciais. Mas lá está, é colocar as partes do Pai e do Filho dentro de mim. É como se estivesse o Pai, o Senhor, a dizer que está tudo bem e o Filho a perguntar "porquê, porquê?" – represento essa dualidade dessa maneira. Não é necessariamente uma bipolaridade, é mais como um sistema. E tu tens paralelismos na psicologia, todo o sistema do ego, superego e id, parece que há estas expressões de trindades que se formam na nossa cabeça. Não penso neles assim, sou sempre eu, mas depois, na arte, é uma questão de canalizar as forças superiores e inferiores. É quase como dizer que temos as dúvidas mas, se olharmos bem, também temos as respostas.

Incluis referências eruditas neste álbum, como a Noam Chomsky ou a Shakespeare, e já disseste que o teu objetivo era unir os mundos da música comercial e das letras com significado – em faixas como Na Zona ou O Hino isso é notório. Achas que é algo em falta no hip-hop português?

Acho que sim. O meu desafio é dos dois lados, como estava a dizer n'O Hino, juntar a turma de vez. Se tu és musical não és ilibado de ter uma mensagem. O cantor super popular pode aproveitar a plataforma dele para passar algo às pessoas – não querendo dizer que no mundo pop não há mensagens boas – tal como o gajo super underground também pode empacotar a sua mensagem de maneira diferente e chegar a mais gente. Dizem que o Prof mudou, o que é verdade, mas ao mesmo tempo o meu núcleo está lá, a minha mensagem é sempre "sê maior do que a vida", e mudar permite-me chegar a pessoas diferentes. O Na Zona é mesmo isso: não me interessa transformar a sociedade porque isso não existe, existem pessoas, a sociedade não tem ouvidos. Tenho de falar para dois ouvidos de cada vez, e talvez assim alguma coisa se transforme.





Como foi o tempo passado a gravar em Los Angeles? Como é que surgiu essa oportunidade?

Estava a dar um concerto no Porto, e o meu agente disse-me: "Epá, temos de acabar o álbum, vou-te marcar passagem para L.A." E eu disse: "Para lá, estás a gozar." Surgiu mesmo pela necessidade de despachar o processo. E foi muito fixe. Nem fiz muito turismo, não fui lá para curtir, gosto de ir às cidades e sentir mesmo como é que se vive lá. Do que gostei mais foi de estar em casa, ir ao ginásio, às compras, dar uns passeios, ter o estilo de vida de lá e estar lá a trabalhar, foi brutal. O álbum acaba por ter consequências disso, a Tou Bem foi isso, ser sincero com as emoções.

Falta sinceridade com as emoções na música?

Em Portugal, parece que só a expressão de emoções negativas é legítima na arte. Se eu estou em L.A. a fazer o que gosto, porque é que não vou dizer isso? Porque tenho medo de alguém dizer: "Olha este gajo, 'tá bué contente, 'tá bem"? Sim, ‘tou bem, ‘tá fixe, estás a ver? E a Tou Bem resume isso um bocado, um gajo foi lá, correu super bem, esteve mais focado, mais isolado. Sou um bocado bicho do mato, então lá consegui estar mesmo longe de tudo e concentrar-me no álbum.

O percurso que fizeste desde Mixtakes levou-te ao topo das tabelas no País, e aos maiores palcos no ano passado, como o Super Bock Super Rock. Como encaras a experiência de chegar aqui, olhando para trás e para o que já foste?

No meu caso, de uma maneira ou de outra, sempre fui estrela e nunca fui estrela. Não me sinto estrela agora, e nunca me senti, mas ao mesmo tempo sempre senti o que era, desde puto. Os vetores são os mesmos, o meu objetivo é sempre ser maior. Um rapper nunca faz aquilo que diz que faz, é sempre uma extrapolação – nesse sentido sempre vivi assim. Nunca tive aquela cena de dizer "ainda estou aqui, que porcaria" ou "já estou aqui, que fixe". Eu vivo sempre da mesma forma, acho que vou ter 80 anos e estar com a mesma cabeça. A minha consciência, a minha voz interior, não tem idade. Quando comecei pensava certas coisas, hoje penso outras, mas consigo voltar àquele momento e sentir uma felicidade igual à dos maiores palcos, do Super Bock Super Rock, porque era do momento. Não estou nem insatisfeito nem demasiado satisfeito, é um bocado aquela cena de dar graças por aquilo que é.





Como é que levas essa atitude daqui para a frente, tendo chegado aonde chegaste?

Tudo o que vier à rede é peixe, é sempre lucro, por agora estou aqui e estou contente. Claro que há coisas, mais a nível interno, que levam uma pessoa a pensar que não estava tão feliz porque não via as coisas de certa maneira. E agora, quando estou infeliz, sei que o maior culpado sou eu, e isso é libertador, é melhor do que pensar que se está numa prisão e que o mundo é que é culpado. Agora, a nível de sucesso e de trajeto é como se estivesse sempre em direto, sabe ao mesmo, é como estares no primeiro ano e gostares de aprender a ler e chegares ao quinto e gostares de aprender outras coisas. Mas se for preciso o nervosismo é igual, porque são duas descobertas novas. Se calhar daqui a uns anos se fizer sempre o mesmo canso-me, mas estando num crescendo cada ponto de subida é igual, o que interessa é o ângulo, estou aqui na mesma direção.

Como é a dinâmica dentro da Think Music [editora independete, que une vários artistas], agora que o teu sucesso tem dado uma plataforma a rappers como o Fínix MG e o Sippinpurpp?

A nível de equipa, é uma questão de pôr o pessoal orgulhoso uns dos outros. Para mim, indo um bocado mais à frente, é fixe dar aquele exemplo do "Bora, é possível!" Espero inspirá-los no sentido de "está aqui a prova de que há um caminho", um caminho real e possível. E quanto mais conquistarmos, mais terreno há a desbravar, de maneira indireta inspiramo-nos todos uns nos outros. Eles têm o seu estilo tal como eu tenho o meu, e quero que eles sejam eles próprios, Mikes, Fínixes, Yuzis, Purpps, todos eles no seu direito próprio, no seu mundo. Uma coisa que me dá orgulho é qualquer pessoa poder fazer um som com qualquer outra e fazer sentido na mesma. É cada um por si e todos juntos, e escolhi a equipa de maneira a que eles se cruzassem sem serem iguais.

Em relação ao concerto de apresentação de #FFFFFF em Lisboa, no Capitólio, o que é que o público pode esperar?

Tenho uma surpresa muito fixe, infelizmente não consegui levá-la ao Porto mas vai acontecer em Lisboa – não quero já dizer o que é, concretamente. O concerto vai ser basicamente centrado no álbum e no trabalho dos últimos tempos, vai ter umas raspas de Mixtakes, mas muito pouco, até porque quero ir sempre criando a season. Já rodei os meus outros álbuns, e a melhor maneira de as pessoas aparecerem é perceberem que é ali que vão ver a cena toda, é a única altura em que vão ouvir aquilo do início ao fim. Ainda vou correr um bocado com o álbum este ano, mas na íntegra é só nestes momentos. Mas vai ter convidados, jogo de luzes, um formato de banda, com DJ e bateria, vídeos também... um conceito mais de espetáculo do que só de concerto.