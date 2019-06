Para o próximo ano está já confirmada a presença dos norte-americanos Pavement, um "exclusivo mundial" do NOS Primavera Sound e do mesmo festival em Barcelona, que comemora a 20.ª edição.



Essa data será assinalada em 2020 com uma extensão em Los Angeles, com Barreiro a admitir, dias antes do evento, que este possa ter um efeito positivo "direta e indiretamente" no Porto.



Por outro lado, o objetivo é "voltar mais forte", depois da "edição mais difícil de sempre", por causa dos cancelamentos de Ama Lou, Mura Masa, Kali Uchis e Peggy Gou.



Os motivos, que vão de problemas de saúde ao mau tempo que cancelou voos, além da avaria no radar do Aeroporto Francisco Sá Carneiro, levaram a que esta edição pudesse "ser melhor", apesar de a organização "não poder fazer mais".



O balanço, ainda assim, é "positivo", com concertos "muito bons" e um recinto que "nunca esteve tão bonito".



O dia de hoje arrancou com a portuguesa Lena D'Água e os Primeira Dama, prosseguindo com nomes como Hop Along ou o 'punk' de Viagra Boys, além de um concerto 'improvisado' de Shellac, banda presente em todas as edições.



Outros nomes que maracaram o dia passam por Lucy Dacus ou Big Thies, numa noite que contará ainda com Nenh Cherry, Mykki Blanco ou Kate Tempest.



O Primavera Sound termina hoje no Porto, com as atuações de Jorge Ben Jor, Rosalía ou Erykah Badu, depois de dois dias que trouxeram a Portugal nomes como J Balvin, Interpol, Courtney Barnett ou Solange.

Primavera Sound vai regressar ao Parque da Cidade do Porto em 2020, com a nona edição do festival a decorrer entre 11 e 13 de junho, disse à Lusa o diretor do evento, José Barreiro."Queremos que seja uma edição competente, que reflita todo o trabalho até agora, não só no recinto como em termos de programação. Queremos continuar a arriscar", explicou Barreiro, no úiltimo de três dias da oitava edição, no Parque da Cidade.