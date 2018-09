Presidente da Fundação Mapplethorpe diz que director de Serralves foi" pouco profissional"

Numa visita orientada à exposição “Robert Mapplethorpe: Pictures”, Michael Ward Stout disse-se chocado com a decisão de João Ribas. Serralves desmente que tenha retirado alguma obra contra vontade do director demissionário.

O comissário e Director Artístico do Museu de Arte Contemporânea de Serralves, João Ribas, apresentou a sua demissão sexta-feira à noite. Em declarações ao PÚBLICO, apontou a imposição da retirada de algumas obras de conteúdo sexualmente explícito e a interdição a menores de 18 de uma parte da exposição por si comissariada como a gota de água para a tomada de decisão.

A primeira incongruência neste caso está logo no número de obras: as previamente 179 fotografias anunciadas desta primeira exposição de Robert Mapplethorpe em Portugal, uma das mais abrangentes retrospectivas do seu trabalho, são na verdade 159. Mas em comunicado enviado ao início da tarde, o Conselho de Administração de Serralves presidido por Ana Pinho garante que "todas as 159 fotografias foram escolhidas pelo curador e que a Administração não retirou nenhuma obra".

Também Michael Ward Stout, presidente da Mapplethorpe Foundation, instituição que esteve sempre em estreita colaboração na concepção desta exposição, fez duras críticas a João Ribas, falando de falta de profissionalismo e desmentindo as notícias que falavam de remoções de obras contra a vontade do então director: "as notícias são falsas, nenhuma obra foi removida, foi ele que as removeu", falando apenas de duas fotografias não exibidas em relação ao inicialmente planeado. "Encorajei-o a permanecer até ao final da exposição", prossegue referindo que não crê que tenha havido censura neste caso e que, em linha com o que já tinha acontecido noutros proeminentes museus da Europa, as fotografias mais provocatórias da obra de Mapplethorpe – como a série X Portfolio – seriam expostas numa sala aparte: "nunca nos opusemos a isso em qualquer museu, nunca impusemos uma visão nossa sobre censura ou liberdade de expressão em qualquer contexto social ou cultural. Se os directores, administradores e curadores dos museus sentem que estas fotografias têm de ser abordadas de forma separada, nós respeitamos a decisão deles. E dessa forma, sinto que a decisão do João [Ribas], comunicada por mensagem, é absolutamente pouco profissional e inapropriada."

Ainda segundo Michael Ward Stout, o único pedido endereçado pela administração a João Ribas tinha sido para o comissário não colocar as fotografias mais chocantes na sala principal, de modo a possibilitar a visita da exposição a crianças acompanhadas de adultos.

Sobre a secção interdita a menores de 18 anos, constituída por duas salas com cerca de 30 fotografias de práticas sadomasoquistas e outras parafilias, a assessoria de Serralves esclareceu que desde acompanhados por adultos, os menores poderão aceder a esse espaço de acesso limitado. Esclarece ainda que "desde o início, a proposta da exposição foi apresentar as obras de cariz sexual explícito numa zona com acesso restrito. Dado o teor de várias das obras expostas e sendo Serralves uma instituição visitada anualmente por quase um milhão de pessoas de todas as origens, idades e nacionalidades, incluindo milhares de crianças e centenas de escolas, a Fundação considerou que o público visitante deveria ser alertado para esse efeito, de acordo com a legislação em vigor."

Há uma semana, João Ribas tinha garantido ao PÚBLICO que não haveria "censura, obras tapadas, salas especiais ou qualquer tipo de restrição a visitantes de acordo com a faixa etária", uma afirmação em clara contradição com o actual modelo expositivo da apresentação. A SÁBADO tentou contactar o ex-director de Serralves, mas sem sucesso.

Paralelamente, está a circular uma carta aberta online subscrita por artistas e académicos, dirigida à presidente do Conselho de Administração Ana Pinho, a condenar a decisão da Fundação de Serralves em remover vinte trabalhos da exposição "Robert Mapplethorpe: Pictures" e em vedar o acesso a menores de 18 anos contra a vontade do então comissário João Ribas. "É com tristeza que observamos que o trabalho de Robert Mapplethorpe continua aparentemente a ser censurado por instituições como Serralves com base – suspeitamos nós – num puro julgamento moral. Além do mais, invocar a lei portuguesa de classificação de material "pornográfico" [decreto-lei 23/2014], restringindo o acesso a algumas das secções da exposição, é desonesto e insultuoso, considerando o número vasto de trabalhos eróticos e/ou sexualmente explícitos que fazem parte do cânone da História de Arte Ocidental, muitas delas previamente exibidas em Serralves sem igual abordagem legal e restrição de idade."