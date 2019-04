As memórias de Pedro Batista são (quase) brancas

A exposição Fill in the Blanks de Pedro Batista inaugura a 4 de Abril e está patente até 11 de Maio na Fundação Portuguesa das Comunicações, em Lisboa

Muito do que somos é formado por memórias, mas nem todas são guardadas na totalidade. Essa ideia norteou o trabalho de Pedro Batista, artista atualmente com 38 anos, para quem as recordações "mais vividas estão intrinsecamente ligadas à emoção associada ao momento", mas na memória sofrem de lacunas. Portanto, "a criatividade da mente humana trabalha para preencher os espaços deixados em vazio".



Esse "preenchimento criativo", que concebe de uma maneira muito prória, subjetiva e autoral, pode apreciar-se na sua mais recente exposição, Fill in the Blanks, que estará de 4 de abril a 11 de maio na Fundação Portuguesa das Comunicações, em Lisboa.



Foi durante a década de 90, embrenhado no ritmo de Carcavelos, onde se dedicava ao surf e ao skate, que Pedro Batista se apaixonou pelas artes. Licenciou-se em Design de Comunicação e fez residências artísticas na Escola de Artes Visuais de Nova Iorque e em Campos de Gutierrez, na Colômbia. Depois morou em Berlim, mas regressou a Portugal, vivendo e trabalhando atualmente em Lisboa.

De todos os lugares trouxe inspiração e aprendizagens que depositou nas telas. Em Fill in the Blanks, o pintor utiliza as suas próprias memórias e álbuns de fotografias, dando origem a telas dominadas pelo branco, que representa o carácter difuso de algumas das suas lembranças. Assim, a cor surge apenas para delinear o mais importante.

Para além da representação visual de memórias, a exposição quer também apelar aos outros sentidos, provocando emoções associadas aos sons e aos cheiros. Assim, mais do que a vida do artista, o que se verá na fundação, espalhada pelas paredes, será uma sugestão de distintos universos, todos dominados pela poesia.





Fill in the Blanks

Fundação Portuguesa das Comunicações

R. do Instituto Industrial, 16, Lisboa

De 4 de Abril a 11 de Maio de 2019

2.ª a 6.ª, 10h-18h (na última 5.ª de cada mês: até às 20h); sáb., 14h-18h

Grátis