As terras são como as pessoas: umas nasceram para seduzir, outras para serem seduzidas - enquanto as primeiras semeiam, as segundas colhem; e onde as primeiras se esforçam, as segundas nem pestanejam. Como há gostos para tudo, no fim, melhor ou pior, todas encontram quem goste realmente delas.Em Portugal, a Oeste, as terras de praias não são conhecidas por se engalanarem para quem chega. Quer chova quer faça frio, elas estão ali, donas de uma beleza sem apelo, à espera de quem chega à procura do sol - sabendo, claro, que o mais certo aqui é não haver sol quando o resto do País anda de leque, ou fazer calor quando Portugal reclama da chuva miudinha.Na Costa de Prata, a uma hora de Lisboa e a um pulo do centro histórico de Óbidos e da beleza crua de Peniche, há um lugar que seduz sem fazer por isso. Com o mar todo aos pés, o Praia D’El Rey Marriott Golf & Beach Resort tem um nome comprido mas uma ambição maior: ser mais e melhor que as cinco estrelas que a vida lhe deu.Completados 15 anos de cama, comida e roupa lavada para os hóspedes, o hotel procedeu a uma remodelação total. As intervenções decorreram ao longo dos últimos três anos, abrangendo áreas comuns, como o lobby, os restaurantes e os bares, as salas de reunião e eventos e também todos os 177 quartos (com um preço médio de €130 por quarto duplo na época baixa). A obra não ficou barata: foram precisos mais de 4 milhões de euros, segundo o resort, para se chegar até aqui.E de facto, à chegada percebe-se porquê: construído na falésia, visto de fora o edifício principal do resort parece uma espécie de Casa Branca sobre o mar. Com um terraço que consegue sentar 250 pessoas a jantar e um salão (a que o resort, não displicentemente, chama ballroom - ou seja, salão de baile) onde pode dar um banquete para 220, o Praia D’El Rey Marriott parece ter a fibra para ser campeão de eventos.Só que, na hotelaria como na vida, o aspeto não é tudo e rapidamente, andando pelos jardins e depois entrando no edifício, se percebe que este resort não é para velhos… hábitos da hotelaria. Ele até pode estar ali para receber reuniões de trabalho, team buildings, apresentações de produtos e casamentos (que tantas vezes são a mesma coisa), mas o que este resort tem de melhor é que está ali para que se sinta bem - quer esteja sozinho, a dois, a quatro ou a sete.Precisa de fugir e entregar-se nas mãos de um terapeuta e mágico dos óleos e das essências? Marque uma massagem individual ou em casal no spa. Quer suar medos e frustrações? Dirija-se ao Heath Club (que tem um personal trainer disponível para si, se o desejar). Tem filhos, ama-os, mas gostava que a sua escapadinha incluísse algumas sestas? Contacte o Kids Club. Adora fazer passeios de bicicleta em família? Haja resistência, porque das bicicletas o resort trata. Golfe? Esperamos que saiba o que significa um campo de golfe com 18 buracos, um putting green e uma driving range. É mais ténis? Sete campos são suficientes para ganhar um set?Para quem só quer descansar, o resort segue perfeito: com todo o conforto que um hotel deste calibre deve ter, tem restaurantes à altura das melhores promessas do marketing hoteleiro. O mais recente restaurante, o Emprata, é também a melhor surpresa gastronómica do hotel.Com uma carta ambiciosa para um restaurante de hotel longe dos grandes centros (infelizmente, longe dos grandes centros, "restaurante de hotel" ainda parece ser um "conceito"), o Emprata não se esconde: diz que "pretende ser uma referência gastronómica na região do Oeste, num ambiente sofisticado e com um serviço personalizado". Mais: "Propõe uma abordagem contemporânea e criativa da cozinha portuguesa que incorpore produtos, ingredientes e tradições da região." Soa a conversa mas não é.Ao fogão desta cozinha está o chef Luís Coreia. Foi ele quem desenhou a carta - que é também uma sebenta. Vale a pena jantar no Emprata só para conhecer melhor o tecido gastronómico da região. Logo no início da carta, o chef explica que a sua cozinha beneficia da geografia do hotel, uma vez que o Atlântico e a temperatura amena do verão fazem com que na região se consigam obter produtos de qualidade. "Não é por acaso que mais de metade da produção nacional de hortícolas tem origem na região Oeste do nosso país", assegura.Depois, todas as escolhas são justificadas: se o chef propõe um cremoso de abóbora em diferentes texturas é porque "quase ¾ da produção nacional de abóbora, cerca de 40 mil toneladas por ano, provém da Lourinhã, a cerca de 30 km de Praia d’El Rey". Se o hóspede tiver dúvidas sobre o parfait de fígado (frango do campo, maçã de Alcobaça e ginjinha de Óbidos), o chef orgulhoso explica: "Tornada famosa pelo Sr. Montez, um antiquário de Óbidos cujo estabelecimento se transformou no primeiro bar da vila, a ginjinha cedo se transformou num ícone desta localidade."No Praia d’El Rey Resort, todos sabem: se até há pouco tempo esta região era um segredo bem guardado pelos portugueses, hoje o surf e o golfe fazem tanto barulho que chamam milhares de turistas todos os anos. É natural, também: na verdade, como o Praia d’El Rey e o seu Emprata, também os portugueses andam mais orgulhosos do que é seu. E sabem que mesmo sem se esforço, o Oeste é um sedutor.