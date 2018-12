Pousando em Óbidos, a vila-postal

Do antigo Hospital da Misericórdia de Óbidos nasceu a mais recente Pousada de Portugal, a primeira da rede em formato bed & breakfast. É a desculpa ideal para voltar à vila-postal do centro do País e explorar os seus arredores

Na sala onde hoje se servem os pequenos-almoços da nova Pousada Vila Óbidos fizeram-se, em tempo, partos. Muitos obidenses passaram ali as suas primeiras horas de vida. Estranho? Nem por isso: a unidade adaptou o antigo edifício do Hospital da Misericórdia e a sala em questão, conta o director Nuno Godinho, "era a maternidade". Não há, porém, quaisquer sinais visíveis da vida anterior do espaço. Nem é suposto que haja. "Quisemos descolar a imagem do hospital, que é, na grande maioria das vezes, um lugar que se associa à dor e ao sofrimento", explica Nuno. A maternidade é a excepção, daí não se fazer segredo da sua antiga localização.



Curiosamente - não terá sido de propósito, mas calha bem para a prosa -, a obra demorou o tempo de uma gestação completa, nove meses. "Começou em Agosto do ano passado, abrimos a 11 de Maio deste ano, antes da data prevista", refere. Não se pense, porém, que foi um simples retocar de paredes. Quando o grupo Pestana - que gere as Pousadas de Portugal - pegou no edifício já o hospital encerrara há muito e funcionava ali um conjunto de oficinas. A maioria das divisões que hoje existem foram construídas de raiz. "E depois tivemos os constrangimentos de uma obra dentro da muralha, que complica os acessos e encarece tudo", acrescenta o responsável.



Mas a coisa aconteceu. E bem, apesar dos acertos que, naturalmente, ainda vão sendo feitos por esta altura. A Pousada Vila Óbidos é o primeiro bed & breakfast da rede de Pousadas de Portugal, ou seja, é a única unidade que não tem restaurante. Tem, isso sim, 17 quartos divididos em três categorias: dois deluxe, quatro superiores e 11 standard. Estão decorados com cores suaves, janelas generosas, tanto em tamanho como isolamento - apesar da proximidade da Rua Direita, a do comércio, dos souvenirs e das ginjinhas, o ambiente é tranquilo e o ruído exterior não se faz sentir.



No início de 2019, a oferta desta unidade vai crescer em mais 11 quartos, com a inauguração de um segundo núcleo, o da antiga Estalagem do Lidador - este com direito a piscina. Um edifício que é especial para o universo das Pousadas de Portugal. Nos anos 30 foi adaptado para ser a primeira unidade com essa chancela, uma das medidas da célebre "Campanha do Bom Gosto" idealizada por António Ferro, homem-forte da propaganda do Estado Novo. Tal não chegou a acontecer - a Estalagem funcionou como hotel-escola, primeiro, e depois como unidade hoteleira privada, liderada pela actriz italiana Luísa Santanela, figura bem relacionada a quem o Secretariado Nacional de Informação atribuiria, mais tarde, a concessão da Pousada do Castelo, também em Óbidos. "Os colaboradores mais antigos dizem que a Pousada ainda está assombrada pelo espírito dela", brinca Nuno.



Essa mesma Pousada do Castelo foi considerada a melhor do grupo em termos de facturação e rentabilidade em 2017. Ajuda o facto de poder realizar os sonhos de quem sempre quis sentir-se realeza e dormir num castelo. "É dos poucos da Europa onde é possível pernoitar", garante Nuno, que também é director dessa unidade. As suítes especiais instaladas nas torres, apesar do difícil acesso, da área reduzida e de nem sequer terem muita área ou luz natural, que entra apenas pelas seteiras, são bestsellers que podem atingir os 600/650 euros por noite durante a época alta. Na Vila, o preço é significativamente mais baixo: começa nos 100/120 euros por noite, com pequeno-almoço incluído. "São dois produtos completamente diferentes, de gamas distintas. O Castelo é uma Pousada historic. A Vila é charming. Há também as monument, como a do Crato ou a de Amares", esclarece Nuno Godinho.



Segundo o mesmo responsável, a recuperação de edifícios como o Hospital da Misericórdia ou a Estalagem do Lidador não acontece por acaso. "Queremos sempre pegar em edifícios que tenham relevância, que sejam património local, como neste caso o hospital, que é o maior edifício coberto da vila, muito acarinhado pela comunidade local." Isto leva-nos, porém, a outra questão. Que comunidade local?



Onde estão, afinal, os obidenses que nasceram na actual sala de pequenos-almoços da Pousada Vila Óbidos? "Já há muito poucos moradores. As casas arranjadas que se vêem por aí são todas turismo de habitação", reconhece Nuno Godinho.



Vila-postal, medieval ou fantasma?

Nem precisava de o reconhecer, na verdade: basta andar pelas ruelas castiças, limpas e bem arranjadas da vila para notar a ausência de locais. O espanhol e o inglês são as línguas mais ouvidas na rua. A cada duas portas, uma banca para provar a tradicional ginjinha - em copo de chocolate branco, negro ou de leite - ou até outras invenções de cariz duvidoso, casos do licor de ginja com chocolate, com uma cor a fazer lembrar leite achocolatado, ou um outro de pastel de Belém.



Restaurantes com menus em, pelo menos, quatro línguas, não faltam, lojas de recordações muito menos. As vistas são bonitas, o casario é elegante, bem caiado, a luz de fim de dia é óptima para fotografias. Óbidos é, sem dúvida, uma vila-postal. Mas e depois? Onde é que está a alma da vila? Onde é que está - sem contar com a ginjinha - aquilo que nos diz que estamos em Óbidos e não noutra povoação de traços medievais bem conservada? Paira, por ali, um certo vazio, uma certa futilidade, um certo artificialismo. É inevitável pensar que Óbidos é hoje o que Alfama será daqui a 10 ou 20 anos quando os últimos habitantes locais se forem, com a respectiva roupa dos estendais e vernáculo pronto a sair.



Dito isto, a vila é indubitavelmente bonita, vale o passeio e, não esquecer, tem uma agenda de eventos bastante preenchida, ao longo de todo o ano. A famosa Vila Natal, na antevisão da quadra, o Mercado Medieval que acontece em Julho e Agosto, o Festival do Chocolate (Abril) e o FOLIO, o Festival Literário Internacional de Óbidos (Setembro e Outubro), que depois se desdobra noutros eventos mais pequenos, fruto da designação "vila literária" com que Óbidos foi distinguida em 2015 pela UNESCO.



Além disso, a localização permite explorar facilmente outros pontos de interesse nas proximidades. Peniche e o Baleal ficam a menos de meia hora de carro. As Caldas da Rainha e a Foz do Arelho a uns meros 15/20 minutos. Restaurantes bons há com fartura por aqueles lados: da célebre Tasca do Joel, em Peniche, ao Solar dos Amigos, em Guisado, casa de doses portentosas, sem esquecer ainda a Adega do Albertino, na aldeia de Imaginário - o restaurante da família do famoso Hélio "Sai da frente, Guedes" Catarino, onde o coelho desossado é ex-líbris incontornável. Pouse-se, por isso, em Óbidos e explore-se tudo o resto.