Português conquista Emmy por Melhor Genérico

Filipe Carvalho, motion designer português, ganhou um Emmy de Melhor Genérico. O português venceu com a série norte-americana Counterpart, do canal Starz.



<iframe width="734" height="413" src="https://www.youtube.com/embed/VZze5DHxbF4" frameborder="0" allow="autoplay; encrypted-media" allowfullscreen></iframe>



Há cerca de dez anos que Carvalho trabalha com os estúdios norte-americanos. Esteve envolvido nos genéricos de filmes como O Fantástico Homem Aranha 2, Thor: O Mundo das Trevas e de séries como Guerra dos Tronos ou Cosmos.



"Natural do Cartaxo, Filipe Carvalho trabalha em Carnaxide onde tem um estúdio próprio em parceria com a produtora Até ao Fim do Mundo. Chama-se Foreign Affairs e é a partir daí que trabalha directamente com os canais e estúdios norte-americanos", relata a Academia Portuguesa de Cinema, que já deu os parabéns ao português.



Esta madrugada, foram dados os prémios Emmy na área técnica. Os prémios destinados aos programas, actores, realizadores e argumentistas de séries serão entregues a 17 de Setembro de 2018.