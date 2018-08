Portugal em Festa: onde e quando há festas e romarias de Agosto

Vila Real

III Edição do Concurso Tomate Coração de Boi

Nas regiões do Douro e Trás-os-Montes, Agosto é dedicado ao tomate. Na Quinta do Vallado, Peso da Régua, realiza-se, a 24, a III edição do concurso que vai eleger o melhor tomate coração de boi da temporada. No dia seguinte, há uma prova de tomate aberta ao público na capela da aldeia de Arroios.



Palmela

Festas das Vindimas

A 56.ª edição das Festas das Vindimas em Palmela realiza-se de 30 de Agosto a 4 de Setembro. Com exposições, largadas de touros, um cortejo alegórico e provas de vinho, estas festas celebram a região. O cartaz tem Sara Tavares (30), Tiago Nacarato (31), The Black Mamba (1), os Azeitonas e Blaya a 2, Slow J (3) e, no último dia, Toy.



Carrazeda de Ansiães

XXIII Feira da Maçã, do Vinho e do Azeite

Realizada no concelho de Carrazeda de Ansiães entre 31 de Agosto e 2 de Setembro, a XXIII Feira da Maçã, do Vinho e do Azeite celebra os produtos da região. Além da feira de artesanato, o certame tem tasquinhas e vai oferecer concertos de Átoa, no dia 31, David Carreira (1), Cuca Roseta (2), além das bandas da região Via 5 e Atitude e da actuação de DJs.

Autoproclamada "Rainha das Romarias de Portugal", a Romaria de Nossa Senhora D'Agonia, em Viana do Castelo, realiza-se de 17 a 20. O Desfile da Mordomia (17) é o ponto alto da festa, que tem concertos e a famosa "Noite dos Tapetes" (19 para 20), em que os habitantes da cidade decoram as ruas com sal criando motivos que representam a cidade.Festas Concelhias e de S. BartolomeuAs Festas Concelhias e de S. Bartolomeu animam a vila de Baião, no distrito do Porto, de 18 a 26. O cartaz apresenta uma feira de artesanato que começa a 22, um concurso pecuário a 23 e arruadas de grupos de concertinas, a 24. A música fica a cargo de José Malhoa a 23 e dos Calema, que encerram as festas a 26.Festas de São VicenteDe 18 a 26, as Festas do concelho de São Vicente, na Madeira, prometem muita música. A 20 há um Encontro Internacional de Folclore, a 22 da Ala dos Namorados, a 23 de Pedro Abrunhosa e a 24 de April Ivy. Sobem ainda ao palco Paul Darey, KO:YU, Tony Junior e Florian Picasso.