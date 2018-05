Porque participa a Austrália no Festival da Eurovisão?

Outra das grandes dúvidas recai sobre os concorrentes Israel e Arménia, que tal como a Austrália, não são nações europeias.

É algo que não deve ter escapado aos fãs e telespetadores do concurso do Festival da Eurovisão da Canção: a Austrália é um dos países a concurso há já vários anos, ainda que não seja uma nação da Europa.



Mas porque razão a Austrália, não sendo um país europeu, é um dos participantes do Festival Eurovisão da Canção? A resposta é simples. O país foi convidado para participar no concurso em 1983, com base no facto de os australianos serem grandes adeptos do concurso europeu e o transmitirem anualmente no canal de televisão do país, SBS.



Nesse ano, o artista que representou a Austrália, Guy Sebastian, ganhou o honroso quinto lugar no festival que teve lugar em Viena, Áustria. A posição entre os cinco melhores valeu à Austrália um lugar definitivo e anual no Festival da Canção, ainda que inicialmente, o convite tenha sido pontual, com validade para o ano de 1983.



Israel e Arménia, concorrentes não-europeus

Outra das grandes dúvidas recai sobre os concorrentes Israel e Arménia, que tal como a Austrália, não são nações europeias.



No entanto, a explicação para a sua presença anual no Festival Eurovisão da Canção é simples. Estes países fazem parte da União Europeia de Radiodifusão, um órgão independente da União Europeia e do qual, em Portugal, pertence a RTP (Rádio e Televisão de Portugal).



A UER é a principal organizadora do Festival Eurovisão da Canção.