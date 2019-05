Porque é que o império de Jamie Oliver está a ruir?

As notícias da morte do império Oliver chegaram a 21 de maio, terça-feira, mas talvez venham a revelar-se manifestamente exageradas. Os restaurantes de Jamie Oliver que realmente estão em risco são os 23 Jamie’s Italian no Reino Unido, o Barbecoa e o Fifteen, ambos em Londres. Ao todo, como tem sido veiculado pelas notícias, serão cerca de 1.300 postos de trabalho em risco.



O futuro dos outros restaurantes com a marca Jamie’s Italian espalhados pelo mundo poderá não estar implicado nesta insolvência, já que estes negócios são especialmente franchisings. Em Portugal o restaurante no Príncipe Real, em Lisboa, abriu em janeiro de 2018 envolto em muita expectativa, com meses de espera para marcação de uma mesa.



Jamie's Italian em Lisboa



O assédio ao restaurante não é o mesmo do início, mas o Jamie’s Italian lisboeta esclarece que a sua atividade não será afetada por esta insolvência e acrescenta que está tudo bem com a sua operação.



Relacionado Jamie’s Italian de Lisboa afasta falência: “Estamos sempre cheios” Só três dos 25 restaurantes de Jamie Oliver no Reino Unido se mantêm abertos Cadeia de restaurantes de Jamie Oliver entra em falência Jamie Oliver não quer deixar morrer a comida da avó Cozinhámos com Jamie Oliver em Milão A reacção de George R. R. Martin ao final da Guerra dos Tronos



A notícia foi confirmada pelo chef-estrela através das suas redes sociais, horas depois da imprensa britânica ter noticiado que os restaurantes deste país entrariam nesse mesmo dia em insolvência, passando a ser geridos pela consultora KPMG, de forma a proteger os credores.





I’m devastated that our much-loved UK restaurants have gone into administration. I am deeply saddened by this outcome and would like to thank all of the people who have put their hearts and souls into this business over the years. Jamie Oliver — Jamie Oliver (@jamieoliver) 21 de maio de 2019







Depois, começaram a ser conhecidos os destinos de alguns destes espaços e os encerramentos sucedem-se: Glasgow e Edimburgo também já anunciaram que vão fechar portas.

Se este poderá ser o fim (ou um intervalo?) do negócio da restauração para Jamie, não será certamente o fim da sua marca. Jamie Oliver - a sua persona e a sua fortuna - são suportados por programas de televisão transmitidos por todo o mundo e livros de receitas, alguns práticos e baratos, outros com produções caras e edições cuidadas (recorde-se que o seu último livro foi o resultado de meses em viagem por Itália, publicado em Portugal pela Porto Editora) com traduções em dezenas de línguas.



A fortuna e imagem pública do chef-estrela britânico Jamie Oliver assentam em muito marketing, na presença constante na televisão de todo o mundo e nas campanhas sobre a alimentação das crianças que já levou às escolas do Reino Unido e Estados Unidos, feita ao abrigo da sua fundação, a Fundação Jamie Oliver, que acredita que a alimentação das crianças pode mudar o mundo.



Pizza do Jamie's Italian

Há ainda as linhas de instrumentos de cozinha com o selo (e a cara) de Jamie Oliver - desde a mais elementar base para tachos ao robot de cozinha mais sofisticado, passado por facas de todos os tipos e linhas completas de loiças.



Nos supermercados britânicos a cara do chef de 43 anos encontra-se facilmente, ora nos molhos para pasta em frascos, ora em pacotes de massas secas, frascos de especiarias ou embalagens de pronto a comer.

É neste país que Jamie é também associado a movimentos sociais para acabar com as vending machines, comida pré-cozinhada nos refeitórios escolares e a favor de um ensino que implique a cozinha: Jamie defende que cada criança deveria deixar a escola sabendo cozinhar pelo menos cinco refeições de raiz e que isso melhoraria o seu futuro e a sua saúde.

Tudo isto explica a fortuna do cozinheiro. E a fortuna do cozinheiro explica que tenha sido possível, em 2018, que tenha feito uma injecção de mais de 14 milhões de euros na cadeia de restaurantes britânica para que esta não entrasse em bancarrota.



Produtos Jamie Oliver

Em 2017, quando a fortuna pessoal de Jamie Oliver estava avaliada em 280 milhões de euros, seis dos seus restaurantes no Reino Unido fecharam e o dedo foi apontado ao Brexit, que dificultou a importação de, por exemplo, ingredientes italianos essenciais ao negócio dos seus restaurantes.



"Eu fui contra o Brexit desde o início e definitivamente não votei a favor. Tomei uma posição na altura [referendo de 2016] e acho que é realmente uma muito má ideia", dizia em novembro de 2018 à Agência de Imprensa Alemã, manifestando-se preocupado com o futuro das trocas comerciais agrícolas.



Em setembro do mesmo ano apontava o Brexit como parte de uma tempestade perfeita que quase tinha deitado abaixo o seu negócio. A isto se juntavam as rendas, o aumento do ordenado mínimo, taxas, o declínio das avenidas mais luxuosas, e custo da matéria prima, dizia à revista do Financial Times.