Policial alemão filmado em Lisboa emitido hoje em horário nobre

Saiba de que trata "Lissabon Krimi". Os dois primeiros episódios foram emitidos há um ano, em março de 2018.

O terceiro episódio de "Lissabon Krimi", série rodada na capital portuguesa, exibida e coproduzida pela televisão pública alemã ARD, é emitido hoje no primeiro canal, em horário nobre.



O policial, que tem uma equipa técnica e artística formada por portugueses e alemães, usufruiu do programa 'cash rebate', o novo incentivo fiscal à produção e captação de filmagens que permitiu à produtora rodar o 3.º e 4.º episódio da série.



Cada episódio dura 90 minutos e são sempre histórias diferentes em torno de um crime.



"Há a personagem de um detetive (Eduardo Silva) que é desempenhada pelo ator alemão, Jürgen Tarrach, acompanhado na investigação por uma atriz alemão, Vidina Popov (Marcia Amaya, na série). O fio condutor é a cidade de Lisboa, mas cada episódio tem uma história própria", explica Patrícia Severino, conselheira cultural da Embaixada de Portugal na Alemanha.



Os dois primeiros episódios da "Lissabon Krimi" foram emitidos há um ano, em março de 2018. "Na altura não se sabia se a série teria continuidade, dependeria do sucesso junto dos espetadores", revela Patrícia Severino, sublinhando que o retorno positivo dos alemães tornou possível a continuidade do policial.



"A série vai continuar. Há pelo menos mais quatro episódios, além destes quatro, que já foram filmados, que vão ser rodados em Lisboa", assegurou a conselheira cultural da Embaixada de Portugal na Alemanha, frisando que o programa de 'cash rebate' também teve um papel fundamental.



O incentivo à produção cinematográfica e audiovisual e captação de filmagens em território nacional é um dos programas previstos no Fundo de Apoio ao Turismo e Cinema que arrancou em junho de 2018. A dotação anual deste incentivo é de 12 milhões de euros, tendo sido de dez milhões no primeiro ano.



"A ARD tem uma média de quatro milhões de espetadores o que a torna um palco excelente para a cidade de Lisboa", realça.



O terceiro episódio da série "Lissabon Krimi" é emitido hoje, às 20h15, na ARD.