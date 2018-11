Pirandello em três actos no Porto

É uma espécie de menu de degustação da obra de Luigi Pirandello, o grande renovador do teatro italiano do século XX, vencedor do Nobel da Literatura em 1934. Trattoria Pirandello (título que remete para a ideia de um restaurante em que são servidas obras do autor) junta três peças num acto e fica em cena entre 15 e 25 (quartas e sábados às 19h, quintas e sextas às 21h e domingos às 16h) no Teatro Carlos Alberto, no Porto (bilhetes a €10).Apostado em mostrar "as ironias da vida", Simão do Vale Africano assina tradução e encenação das três peças, entrando como actor em duas delas: a existencialista O Homem com a Flor na Boca e a cómica Cecè (nos papéis homónimos). A onírica Sonho (ou talvez não) completa o trio, num espectáculo de "pequenas provocações, que tem ainda Joana Africano e Jorge Mota.