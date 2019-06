A coleção, pertencente à Fundación MAPFRE e já foi mostrada há 22 anos em Portugal, no Centro Cultural de Cascais, é apresentada numa sucessão que começa com o Tema Livre, em que o pintor divaga por temáticas dispersas, passando em seguida pelo Ateliê do Escultor, sobre a ligação do artista aos seus modelos, numa união de forças ao serviço da criação.





Segue-se a volúpia em A Batalha do Amor, um emaranhado de desenhos eróticos, impulsivos e violentos, e Minotauro Cego, com uma das gravuras mais poderosas da série: Minotaure Aveugle Guidé par une Fillette dans la Nuit. "Para Picasso, o Minotauro era uma figura tão frágil como brutal", explica Charlotte, sintetizando a dicotomia homem/animal, intelecto/instinto, dominante na pulsão criadora do artista. A série termina com Rembrant, uma homenagem a "um dos artistas mais admirados por Picasso", e três retratos de Ambroise Vollard.



Para reproduzir o contexto parisiense em que Suite Vollard nasceu, nos anos 1930, a comissária da exposição trouxe para o Palácio das Artes mobiliário de época - distribuído pela entrada, com uma bilheteira antiga em madeira, e o Taylor's Lounge, uma espécie de salão de chá adjacente à exposição, onde os visitantes podem beber vinho do Porto. "As cadeiras e as mesas eram d'A Brasileira", conta, entusiasmada: "Encontrei-as num antiquário em Espinho."



Livros da conceituada editora Cahiers d'Art, com especial destaque para Picasso: In the Studio, um registo fotográfico detalhado e íntimo sobre a visão conceptual do artista, estão também disponíveis para consulta, bem como fotografias pessoais, que ilustram a época e revelam a ligação do pintor à cidade do Porto.



Suite Vollard resulta da primeira colaboração "com o intuito de se reativar culturalmente o centro histórico", entre a marca Taylor's e a Misericórdia do Porto. Segundo o seu provedor, António Tavares, "é para continuar": na calha está já uma exposição da Fundação Alberto Giacometti, de Paris, ainda sem data definida.

Entre 1930 e 1937, Pablo Picasso desenhou uma das coleções de gravuras mais importantes do século XX. Suite Vollard, assim chamada em homenagem ao mecenas Ambroise Vollard, que encomendou este trabalho e entretanto morreu num acidente de automóvel, em 1939, é composta por 100 gravuras onde o traço neoclássico do pintor malaguenho se desenrola por sete temáticas."É uma mais-valia trazer esta exposição ao Porto, a cidade da arquitetura e do desenho", comenta Charlotte Crapts passando pelas várias salas do Palácio das Artes, intervencionadas pelo arquiteto Duarte Morais Soares para receber esta série. Com as luzes baixas, a humidade e a temperatura controladas e gravuras sobre paredes vermelhas, a comissária de arte holandesa vai desconstruindo a estética clássica, a mitologia e o instinto e o intelecto por trás destas criações.